圣路易斯十余太极拳社团联合举办「世界太极及气功日」盛大活动,每个团体表演将他们拿手的太极拳及气功套路,内容精彩,展现中华文化的深邃和太极拳的博大精深。

World Tai Chi & Qigong Day

One World, One Breath

Don’t miss this FREE global event with performances by more than 10 St Louis Tai Chi schools (ALL STYLES).

Atonement Lutheran Church-Gymnasium

1285 New Florissant Rd., Florissant, MO 63031

Date: Saturday, April 28, 2018

Doors open at 9:00 for participant registration, performances start at 10:00 a.m.

Contact Jan at 314-921-5434 for further information