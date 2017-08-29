圣路易斯中文学校开学了！

和往年一样，开学前两周，学校教职工就开始准备， 董事章三红、吴海波临时接到任务，制作四个注册标示牌。三红加班加点赶在开学之前出色的完成任务。

开学当天下午 一点，按计划陈璐校长， 陈泓副校长， 林秀清 主任， 校董事长陈新就 带领学校员工，董事和自愿者来Selvidge Middle School。大家齐心协力，快速高效地 布置报名注册场地，春模，Jimmy提前到达，张贴标识， 教室号码，1：00一切装备就绪。三红，Kelly, Linda , Judy, 叶荫顺，周黎，江先金等负责报名注册， Elaine和先生负责教材发放，何光蓉，谢燕端坐问询处桌后，人人脸上挂着笑容等待学生家长光临。

很快家长带着孩子们陆续来到。大厅里顿时人声鼎沸，热闹起来。一家人査询，注册，交费很快完成。笑咪咪的家长带着蹦蹦跳跳的孩子走向教室。两点整，当新学期第一节课的上课铃声响起，学校大厅里立刻安静下来。教室里读书声又渐渐响起。

和去年相比， 我校有三位新中文老师和两位新董事加盟，这些新人年富力强， 给学校注入新血液， 带来了新的活力。

另外， 我校今年还新开了三节英文阅读写作课。该课由Mr. Gas parodic 任教。Mr. Gasparovic 持有MFA Master of Fine Arts, 写作专业硕士。他目前在一高中教授英语写作。他第一次课就以活泼有效的教学方式吸引了学生，经他的指导学生们的英文写作水平定能更上一层楼。第一、二节写作课(2:00-3:50pm)面对高中学生，第三节课阅读写课(4:00-4:50pm)招生对象是六年级以上的初中学生，加强中学生们的阅读及写作能力。另一门新课是由王申老师为低年级的学生开设的古诗儿歌唱游班，以歌舞的形式演绎。

我校开学工作圆满结束，在此祝我校新学年各项工作顺利，学生们取得好成绩!

（谢燕报道、鲁植摄影）