圣路易斯中文学校 携手迎接新学年

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

圣路易斯中文学校是非盈利组织, 办学宗旨是用最低学费提供最高质量教学, 以服务于社区和华人家庭学习汉语, 弘扬中华文化的需要, 为学生及家长提供提供丰富多彩的课外活动.

学校网站：www.stlcls.org

校址：Selvidge Middle School, 235 New Ballwin Road, Ballwin, MO63021

电话：314-3256971

学校将于2019年8月18日以崭新的面貌迎接新的学期。董事长章三红, 校长胡景佳, 副校长赵艳芬, 马秀翠, 陈余荣, 代表全体董事们, 职员们, 老师们, 向家长和学生们表示热烈欢迎!

一如往年，学校语言班设有幼儿班，简体字班, 双语班, 和成人中文班。学校将继续开设中文SAT课，由资深老师授课。学校还会继续为高年级学生推出英文写作及演讲选修课，由经验丰富的Mr. Morris授课主讲。丰富多彩的课外活动课程将为学生及家长提供更加广阔的选择范围和文娱项目，如羽毛球，乒乓球，摄影，少儿Python电脑编程，瑜伽， 舞蹈，唱歌，功夫，太极, 数学，绘画, 手工等课程. 今年特别值得注意的是学校将开设几门让家长和学生翘首以待的新课程：

沈娜老师将在新学期开设一节儿童声乐课。沈娜老师毕业于山东艺术学院，目前在由阎明老师创办、圣路易斯及美国中西部享有盛名的小星星艺术团执教。去年沈娜老师在我们学校教授成人声乐班，她的教学法和专业水平受到学生们高度赞赏。

开设一节成人广场舞课，由舞姿阿娜、耐心热情的丁伟老师执教。家长们和上了两节中文课的老师们，可以把一周的工作和家务压力，在轻松随意的广场舞乐曲中宣泄淋漓。

受到高中生和家长欢迎的选修课-SAT 高考复习班，由深受学生喜爱的Mr. Morris 教授英语部分，蔡蓉晖老师教授数学部分。

为成人学生开设一门名师讲坛：聘请圣村著名的画家刘隼老师为我们解中国书法名碑名帖，中国画传世名作。隔周一次，课程以讲座和现场示范相结合，名作欣赏学习为题。

初步计划和日期安排：

1 8/25“大拙不工”一汉隶名碑赏析

2 9/8“漫天诸神”一永乐宫壁画

3 9/22“佛教之路”一西域石窟艺术

4 10/6″名帖细谈”一兰亭序详解

5 10/20“奇石怪论”一桩历史迷案

6 11/3 中国的大佛

7 11/17 名画细解《韩熙载夜宴图》

8 12/1 迷漫在雪域的藏传佛教。

第三、四节课（3:25-5:00pm).跟随刘老师走进历史的长河，一起探索我们中华文化的瑰宝。

开设一门新的成人书法课。第一，第二节（1:45 pm – 3:20pm ）隔周一次.(8/25, 9/8, 9/22, 10/6, 10/20, 11/3, 11/17, 12/1) 刘隼老师执教

学校网站有课程详细介绍：www.stlcls.org