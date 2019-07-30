圣路易斯中文学校2019年秋季开学通知 (2019 Fall Semester Opening)

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

圣路易斯中文学校将于2019年8月18日以崭新的面貌迎接新的学期。上课时间下午1:45-5:00，其间包括两节 K-12学生，双语班学生, 以及成人班学生的中文语言课, 两节课外活动选修课, 以及四节成人课外活动选修课.

我们秉承本校一贯的办学传统, 即用最低学费, 提供最高质量的教学, 以服务于社区和华人家庭学习汉语, 弘扬中华文化的需要.

今年特别值得注意的是学校将开设几门让家长和学生翘首以待的新课程: 沈娜老师将在新学期开一节儿童声乐课. 沈娜老师毕业于山东艺术学院, 目前在由阎明老师开创,圣路易斯及美国中西部享有盛名的小星星艺术团执教. 去年沈娜老师在我们学校教授成人声乐班, 她的教学法和专业水平受到学生们高度赞赏.

另外, 应广大家长和老师们的要求，学校今年开设一节成人广场舞课, 由舞姿阿娜, 耐心热情的丁伟老师执教. 家长们和上了两节中文课的老师们，想把一周的工作和家务压力, 在轻松随意的广场舞乐曲中宣泄淋漓的，请报名！

最后, 还有一门将受到高中生和家长欢迎的选修课-SAT 高考复习班, 由深受学生喜爱的 Mr. Morris 教授英语部分, 蔡蓉晖老师教授数学部分.

一如往年，学校语文班设有幼儿，简体字, 双语班及成人班. 学校将继续开设中文SAT课, 由资深老师授课。学校还会继续为高年级学生推出英文写作及演讲选修课, 由经验丰富的 Mr. Morris 教授主讲. 丰富多彩的课外活动课程将为学生及家长提供更加广阔的选择范围和文娱项目, 如羽毛球, 乒乓球, 摄影，少儿Python电脑编程, 瑜伽, 舞蹈, 唱歌，功夫，太极, 数学，绘画, 手工等课程.

学校网站有课程详细介绍：www.stlcls.org

现场注册时间: 8月18日 下午1:00 (上课时间 下午1:45 – 5:00)

校址：Selvidge Middle School, 235 New Ballwin Road, Ballwin, MO 63021

电话：314-325-6971

St. Louis Chinese Language School (STLCLS) will be opening on August 18, 2019 (class time: 1:45pm-5:00pm). STLCLS provides language courses from K-12, in simplified Chinese characters, bilingual, and adult classes. STLCLS will continue to offer Chinese SAT class to help students with higher levels of Chinese to enhance competition in college applications.

In addition, we have added some new courses, SAT Preparation class for high school students, Children’s Choir, English Creative Writing and Speech for senior high school students, Square Dance for Adults, etc.

We will continue to provide the enrichment classes and activities for students and the families, including Badminton, Table Tennis (Ping-Pong), Python Programming for kids, Photography, Yuga，Dance, Singing, Martial Arts, Tai Chi, Advanced Mathematics, Painting, Art and Crafts, etc.

Please get on the school website for detailed information at www.stlcls.org.

On-site registration time:

1:00pm of Aug. 18, 2019 (class time: 1:45pm-5:00pm)

School Address:

Selvidge Middle School, 235 New Ballwin Road, Ballwin, MO 63021

Tel: 314-325-6971