圣路易斯亚裔学生组织AACS 成功举办亚裔青年领导力培训营

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

AACS (Asian American Civic Scholars）是一个2018年新成立的圣路易斯亚裔中学生组织，宗旨在于鼓励亚裔青年热心参与社区服务(volunteering) ，关注社会议题并参与社区事务(activism) ，并通过与各族裔的学生及组织合作而增强领导能力(leadership)。 发起者是一群来自圣路易地区各高中的热心于服务亚裔社区，并有志锻炼领导能力的高中生。

4月13号在Helix Center，AACS和圣路易美华协会（OCA St Louis）合作举办了一场针对圣路易斯亚太裔高中生的“领导力培训营”，一共有来自10所高中，2所高校的30多位亚裔青年及代表参加。

莅临现场的演讲嘉宾有两位，一位是密苏里州历史上首位华裔州政府内阁成员，劳工厅长Anna Hui（许心怡）女士。

Anna从自己幼时随父母移民来美国后的经历开始，与现场的亚裔青年分享自己在社区服务，亚裔身份认同，领导力培养，职场发展等等方面的心得。

Anna建议每位青年要抓住每一个为社区服务的机会，并且要找到合适自己兴趣，职业目标，及个人特长及性格的方向，她尤其提到从小便在芝城中文学校上中文课，中文的听说能力为自己后来的工作多次有很大的帮助，而且特别提出，从6岁起便每年在中文学校有演讲比赛，对自己后来的公共演讲能力非常有助益。

另一位嘉宾是密苏里州的民主党新秀，2018年联邦众议员候选人Cort VanOstran。 Cort在年龄和人生经历上与参与的各位学生更接近；他以未到30的年龄参选众议员，挑战当时的现任共和党议员Ann Wagner女士，虽然后来抱憾未能成功，但是也为青年人关注社区事务参与政治做了一个非常好的榜样。

在他的演讲中，他讲述了自己的从政历程，他向每一位年轻人提出参与社会及政治事务的重要性，希望大家要有‘社会参与舍我其谁’的精神。现场的年轻人也向他提出了很多问题，话题包括政治时事，亚裔事务，及领导力等等。

这次的领导力培训营从组织，到宣传和具体事务等等，都有AACS一群高中生完成。领队的刘敏老师为他们的首次尝试就有如此的成功感到非常的骄傲。培训部分是由美华协会总部的Andrew Lo提供的，他说在美国各地做过很多次这样的培训营，这次圣路易的活动相比起来是组织得非常成功的。参加培训营的还包括OCA St Louis的前任会长 Lucy Burns女士，新任会长Thong Tarm先生等。

AACS2019/2020年度的工作即将开始，如有感兴趣的亚裔高中生请关注我们网站(asianamericancivicscholars.com)并与我们联系。