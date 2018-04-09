圣路易斯华助中心为华人社区带来免费医疗服务

2018年4月1号，还没到下午一点，圣路易斯华助中心门前的走廊上就坐了好些人，他们早就等在这儿， 因为下午1:00-4:00，是圣路易斯华人免费保健队为华裔社区免费做医疗服务的时间，圣路易斯大学医学院的学生志愿者们也已经开始在忙碌地准备着。

这个面对华人社区、每月一次的免费医疗服务是由圣路易斯华助中心主办，承担服务的是聖路易斯大学华人免费保健队(SAINT LOUIS UNIVERSITY FREE CHINESE CLINIC)。早在筹备圣路易斯华助中心的初期，中心主任朱一民先生和副主任黄颖文先生就希望能为我们华人社区的医疗保健方面做一些工作，并且希望这项服务可以长期的、实实在在地帮助社区的华人，尤其是社区里的弱势群体。

经过两位主任积极努力，很快地和圣路易斯大学医学院亚太裔医学生协会（APAMSA）达成合作关系，聖路易斯大学华人免费保健队为社区提供定期免费医疗服务，而华助中心为医学生志愿者们搭建了一个服务社区的平台，并提供了一个重要的见习场所。

通过服务，志愿者们不仅可以和同行交流经验，更有助于他们个人和专业的发展。从2016年9月开始，除暑假两个月（7月和8月）之外，每月的第一个周日的下午1:00-4:00，是聖路易斯大学华人免费保健队为华人社区的服务日。

聖路易斯大学华人免费保健队的领队医生是圣路易斯大学医学院急诊科副教授Joseph Walline（华林杰），由医学院一年级学生Andy Wu 和Jannie Myint负责管理，每月一次的免费医疗服务所需的志愿者以及医疗设备等等都由这个年轻的团队协调安排。医生和医学生志愿者都是圣路易斯大学医学院亚太裔医学生协会（APAMSA）的成员，医生和大部分的医学生志愿者都能说流利的中文普通话。

Dr. Joseph Walline跟华裔社区的渊源是很值得一提的，他是土生土长的美国人，曾经在北京当过一段时间的医生，太太是台湾人，对中华文化和华裔社区有着非常深厚的感情，他有一个非常好听的中文名：华林杰，而且能说一口流利的中文，早在宾夕法尼亚州读医学院的时候，他就是亚太裔医学生协会（APAMSA）的成员。Dr.Walline现在是圣路易斯大学医学院的副教授、执照急诊医生。

Andy Wu 和Jannie Myint是医学院一年级的学生，也是亚太裔医学生协会（APAMSA）的成员，今年由他俩负责管理这个保健团队，主要是负责管理病人的资料、向医生提供患者医疗记录，并协调学生志愿者之间的工作。

华人免费保健队服务的内容主要包括基本的身体健康检查：心率、血压、体温、BMI、血糖、胆固醇、心电图等，为方便一些患者，主治医生还会给患者当场问诊并开具处方。

华人免费保健队不仅服务于低收入、没有医疗保险的本地华人，对于那些短期来美探亲、没有医疗保险的老人也带来非常大的帮助。他们还为不懂英文的华人患者普及医学常识，介绍美国的医疗体系，并为社区的华人提供专业的诊疗建议。

据不完全统计，聖路易斯大学华人免费保健队从2016年9月到现在，在不到二年的时间里，共计服务18次，Dr. Walline个人参与问诊的患者就已超过300人次，医学院的学生志愿者服务人数超过500人次。社区的一些不会英文的老人甚至对这个免費保健診所有了特别的信任和依赖，每到服务日时，他们都会来到华助中心，量量体温、血压，测测血糖和胆固醇，做做常规的体检，听听医生给他们的身体保养保健建议。

圣路易斯华助中心刚成立不久，但已经有了一个非常好的开端。华助中心将本着团结互助、服务奉献的“华助精神”，为圣路易斯华人提供更系统、更专业的服务。