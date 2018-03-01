圣路易斯华助中心 关爱、帮扶、融入

邀请警员、华裔老人、自闭症儿童共同欢乐过大年

2018年2月28日晚7点，圣路易斯密苏里大学Touhill艺术中心 (Touhill Performing Arts Center, UMSL)大剧场人声鼎沸，喜气洋洋，芝加哥总领馆再次为中西部各州带来的“快乐春节 — 祖国陪你过年”演出。此次狗年春晚是一场来自具有浓浓的岭南风韵的《中华风·嶺南韻》广东艺术团的演出。

为做好自成立以来第一次庆祝春节的工作，圣路易斯华助中心兵分几路，针对华助中心近来的工作重点，做好了几方面的准备工作。

朱一民主任及刘敏教授特意走访圣路易郡，Chesterfield市，Clayton市，以及Richmond Heights市的警局，给警员及消防队员赠票，邀请他们和华人华侨一同观看演出，体会过中国式新年的热闹，在现场的警员及家属也被邀请起立，全场观众以掌声为他们对社区的付出致意。

另外，在许尤峰，张雯等理事的努力下，我们也特别邀请到几个华裔社区内的特殊群体代表来共度春节。首先，我们把本地老人院的60位华裔老人家特意接来剧院，并为他们预留靠前的位置，让老人家们高高兴兴看演出。

另外，华助中心还特意邀请了几家自闭症儿童及他们的家人，另一个被邀的嘉宾是圣路易斯本地领养中国儿童家庭组织的代表。这些特别邀请的嘉宾，都不是政要，却代表的是我们华助中心‘关爱’，‘帮扶’和‘融入’的三大工作宗旨。

演出后现场观众反响都特别热情。老人院的联系人专门给朱会长打电话，说老人家们非常高兴，感受到祖国送来的祝福，有老人们听洪磊总领事和李思音女士合唱“我爱你中国”的时候，心情激动得热泪盈眶，非常感谢华助中心安排他们观看演出。一个自闭儿童的家长也特意发来长长的观演感言，特别感谢中心的细致安排，让他们全家能够在欣赏演出的同时也照顾到了孩子。

这位妈妈说，自己的先生因为平时照顾孩子压力很大，都不太会有笑颜，但是昨晚的演出中他看得很入神，看到有趣的地方也开心的笑出声了，家长们为华助中心对社区中的弱势群体的关注表示由衷的感谢。

圣路易双语国际协助服务中心负责人Jason Baker先生是华助中心请来现场看演出的移民服务组织代表，他说，这场演出是他很多年来现场观看的最高水平的文艺演出，非常赞叹艺术家们的精彩表现，对肩上芭蕾及琵琶两个节目尤其印象深刻，叹为观止。他为华助中心以及所有圣路易斯华人的社区凝聚力而感动，并期待和中心在狗年有更多的合作，更好的为华人社区服务。

(圣路易斯华助中心)