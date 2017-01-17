上海和圣路易斯华盛顿大学（Washington University in St. Louis）及其在大中华区的合作大学将于1月21日在上海举行大型会议，讨论中国人口老龄化带来的全球性挑战。

华盛顿大学大中华区论坛（The Washington University Forum for Greater China）将开辟此类会议的先河，论坛将于下午1:00至5:30在上海华尔道夫酒店（Waldorf Astoria Hotel）举行。参会方将包括与华盛顿大学展开科研及学术项目合作的大中华区主要大学。会议主要发言人将于1月21日上午11:15在酒店会议室举行新闻发布会。午间有简餐供应。

论坛的目标是鼓励中美学术机构之间开展双边交流，加强合作研究，促成应对挑战的解决方案，发现科研学术交流的新机会。华盛顿大学的主题发言人及与会代表，将介绍老龄化对社会、经济和医学领域的影响，之后他们将与大学、企业和政府部门的中方专家进行分组讨论。

华盛顿大学的两位学者——David Holtzman博士和 Nancy Morrow-Howell博士，将在论坛上发表主题演讲。前者是全球知名的阿兹海默症及相关神经性病症研究的专家，后者是老年人参与公民和社会活动等研究领域的专家。

参与论坛的合作大学的各自领域的专家将参加分组讨论，包括北京大学、清华大学、香港中文大学、复旦大学、香港科技大学、“国立”台湾大学和香港大学。与会者还包括中国养老金融50人论坛（China Aging Finance Forum）和葛兰史素克（GlaxoSmithKline）的专家。参会大学和全球其他大学通过华盛顿大学的麦道国际学者学院（McDonnell International Scholars Academy）项目展开合作，共同应对老龄化、能源和环境、食品和水资源及公共健康等全球性挑战。

华盛顿大学校长Mark S. Wrighton表示：“我们将借论坛这个机会，与中国主要大学合作伙伴，共同应对21世纪面临的一项重大社会挑战。”

未来几年，中国将面临人口老龄化这一重大挑战带来的严峻考验。中国有着全球最庞大的婴儿潮一代（超过4亿人），人口结构变革之际，中国在全球所有国家中备受瞩目。制造业的人口红利一度帮助中国实现了长达30年的经济增长，如今这些劳动者年岁已高，并逐步退出劳动大军，而中国人口的平均寿命也已延长至76岁。所有这些因素给社会保障融资以及丰富多彩的退休生活愿景带来新的挑战。新的医学问题也在产生，比如出现大量老年痴呆症患者。到2050年，中国80岁以上人口将达到大约1.2亿，预计其中20%将患有老年痴呆症。

需要探究的事实颇受瞩目：

到2050年，中国65岁以上人口数量将从2005年的1亿增至3.29亿。

去年中国劳动力人口减少487万，至9.11亿。

到2050年，预计中国至少有2,400万老年人患有痴呆症，有大约1,700万老年人患有阿兹海默症。

我们对于阿兹海默症的遗传学认识在过去30年中取得显著进展，已经存在几种针对该病症有前景的治疗方案。

针对阿兹海默症的疾病修饰疗法离成为现实越来越近，很可能在未来5-10年内出现缓解病症并推迟其发作时间的治疗方案。

已经有一些政策和方案出炉，旨在增加老年人晚年生活的经济保障，支持需要帮助的慢性疾病和身心障碍患者，确保其晚年生活有较高的社会参与度、使生活更有意义。

大中华区和美国在应对老龄化问题上的科研合作将比以往任何时候都更加重要，各方将在这一全球挑战面前更努力地推动社会转型。