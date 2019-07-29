【圣路易时报讯】圣路易时地区非洲裔美人民权，法律等组织及圣路易斯大都会律师协会联合于7月25日（周四）下午六时至九时，在城区The Missouri Athletic Club庆祝新任密苏里州最高法院首席大法官George W. Draper III就任，五百余社区政治，法律，民权各界人士应邀出席，与会同贺Draper首席大法官。

庆祝会由圣路易斯大都会律师协会，密苏里州议会黑人党团及全国有色人种协会圣路易斯郡分会共同主持，邀得圣路易斯市市长Lyda Krewson，密苏里州前州长Jay Nixon，密州议会黑人党团众议员Steve Roberts ，有色人种协会代理主席John Bowman，律师Rodney Strong，贵宾Eugene J. Duffy及圣路易郡检察长Wesley Bell等致词。

Draper首席大法官的女儿，现任圣路易郡郡检察官办公室主任Chelsea Draper以最生动的手机音乐方式介绍了她为引以为豪的父亲。Drape首席大法官的夫人，前圣路易郡法官Judy Draper亦在会中发表感性讲话。

密苏里州有史以来第二位非洲裔美人Draper首席大法官最后致词，他感谢一路走来帮忙和共事的同僚，部属和珍贵的朋友们，他还特别现场介绍了在观礼群众中的密州第一位非洲裔美人大法官Ronnie White和大家见面，场面十分感人。

就职记录上来讲，George Draper首席大法官是2004年到2005年东区密苏里州上诉法院第一位非洲裔美人首任法官。

Draper法官在圣路易斯出生，曾就读Hamilton小学，然后家里迁到马里兰州，在那里完成公立学校教育。1977年在亚特兰大Morehouse学院获学士学位，步其父亲及太太Judy Draper法官脚步，1981年取得华盛顿特区Howard大学法学学位。



Draper首席大法官感谢和他共事的同僚和部属

他曾任哥伦比亚特区高等法院书记，1984年回到圣路易斯，担任圣路易斯巡回律师办公室检察官，1993年晋升成为第一助理。

1994年7月，时任州长Mel Canahan任命他为第21区司法巡回法院(圣路易郡)副巡回法官，四年后，Canahan州长任命Draper法官为第21区司法巡回法院法官。



庆祝会上Draper首席大法官接受民权组织致赠礼物

2011年10月，时任州长Jay Nixon任命Draper法官成为密州最高法院法官，2012年11月续任成功，期间他还担任多项委员会主席和联系人。

Draper首席大法官和妻子前圣路易郡法官Judy Draper住在圣路易斯郡，有一位法学博士女儿Chelsea，是圣路易斯郡检察官办公室副主任。 Draper首席大法官是圣路易斯北郊Covenant社区教会会员。

自1996年以来，Draper首席大法官还在圣路易斯大学法学系担任客座教授，教授法庭辩护。

Draper首席大法官任期将至2021年6月30日，他是接替原首席大法官、目前仍在最高法院的Zel M. Fischer大法官。