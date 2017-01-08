【圣路易时报讯】由圣路易斯大学医学院亚裔医学生组织之圣路易斯免费保健诊所，1月8日下午一至四时在圣路易斯现代中文学校二楼展开医疗保健服务。

共有四位华盛顿大学和四位圣路易斯大学亚裔医学生到埸，同时邀得会说流利中文之圣路易斯大学医学院教授华碄杰医师 (Dr. Joseph Walline, St. Louis University Emergency Medicine) 驻诊。

现场还有双语国际服务机构之华裔专员王智 (Mary Wang) 解答有关奥巴马健保等问题，全方位为华裔社区做医疗保健服务。

2016年亚裔医学生会长,圣路易斯大学医学院医学生张若然 (Cathy Zhang) 表示，在圣路易斯现代中文学校，由於学校地点和许多学生家长方便参与，应诊人数比以前增加二到三倍。

2017年亚裔医学生会长为林珉毅 (Mingyi Lin) 和王敏妍 (Maggie Wang) 两位圣路易斯大学医学生，无独有偶，他们两位和张若然都是很小两岁或三岁的时候,随父母亲由中国杭州移民来美，都是杭州人,他们在美国長大，受教育，现在结合亚裔医学生一起以所学医学回馈社区，亟具意义。

领导学生的圣路易斯大学医学院华碄杰医师是急诊室专科医师，曾赴台湾一年，中国两年，学习中文和医学教学合作，和北京協和医院建有合作项目，他的两个孩子礼拜天下午就在现代中文学校上课学中文，他十分高兴能在现代中文学校为华人社区作免费医疗健康服务，他会为应诊民众开立处方及介紹转诊。

2017年度圣路易斯大学医学院免费保健诊所日期为

2月5日星期日,

3月11日星期六,

4月2日星期日,

5月7日星期日

希望社区民众把握机会使用这项免费保健诊所服务。