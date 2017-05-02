圣路易斯大学荣誉校长 劳伦斯毕仰迪神父 肖像揭幕

【圣路易时报讯】圣路易斯大学为感谢荣誉校长劳伦斯毕仰迪神父（Lawrence Biondi, SJ）一生致力教育、培育人才、倡导族群融合、引领校园国际化以及推广圣路易斯经济文化发展，特地邀请著名画家佩翠霞瓦特伍德(Patricia Watwood)为毕仰迪神父描绘肖像。校长福瑞帕斯提洛 （Fred Pestello）于4月27日偕同夫人、董事会、师生、校友以及社区人士，一起庆祝毕仰迪神父肖像揭幕活动。

校长帕斯提洛以美国大学校长平均任期8.5年，毕仰迪神父担任校长时间长达26.5年为开场介绍毕仰迪神父的功绩。帕斯提洛提及毕仰迪神父将参与国际学生招生以及校际募款工作，并且期许可以与毕仰迪神父携手合作，继续为圣路易斯大学前景努力。

董事会主席乔瑟夫康南（Joe Conran）以校友的身分，与来宾分享1970年代圣路易斯大学校景，以及毕仰迪神父接任校长之后圣路易斯大学的改变。康南赞扬毕仰迪神父高瞻远瞩的能力和出众的领导才华，不仅带领圣路易斯大学晋位全美前100名名校，成为第一个在欧洲成立分校的美国大学，更将圣路易斯大学转型为国际性研究型大学。

毕仰迪神父挚友艾尔李特肯 （Al Littken）调侃毕仰迪神父和他成为好友原因之一，他们拥有共同的发型和幽默感。李特肯细数毕仰迪神父生平事迹，感谢毕仰迪神父对圣路易斯地区和圣路易斯大学的贡献。肖像捐赠者肯斯密斯（Ken Smith）叙述他个人对于毕仰迪神父出众智慧和惊人毅力的赏赞和钦佩。

肖像揭幕之后，毕仰迪神父看着肖像，告诉大家他本来跟瓦特伍德商量，希望肖像可以有几根头发覆盖一下头顶，但是看来事与愿违。毕仰迪神父的幽默引来哄堂大笑。毕仰迪神父感谢贵宾拨冗参与晚会，表达对于有机会从事“十年树木，百年树人”教育工作的殊荣的感谢，以及期盼圣路易斯大学秉持校训“人人为我，我为人人“的精神，培育学生“放眼世界胸怀大志，以造福社稷为己任”的人格和气度。

卡罗顿银行（Carrollton Bank） 张雅慧女士和谢照寅医师、Hi-Dow公司陈晔先生和夫人、Benjamin An & Co., P.C. 安斌先生、百奥源生态环保科技公司贺欣皆受邀参与盛会。

圣路易斯大学艺术博物馆免费对外开放（星期三– 星期日11:00-4:00），提供免费艺术课程，让民众有机会了解体会艺术创造的过程，现代美术发展的历史和成就，以及美国西进时期的艺术和影响。馆内收藏丰富，二楼展示厅展示摩登现代艺术品，三楼展示厅展示耶稣会艺术品，四楼展示厅拥有千件中国以及日本玉器和象牙品，其中包括玉龙船和象牙庙寺以及3500年以上历史的铜器和瓷器。教育课程联络方式 Fallon Potter，电话：314-977-6631，邮件：fsykes@slu.edu。