【圣路易时报讯】圣路易斯市、郡ZMD（Metropolitan Zoological Park & Museum District 大都会动物园-博物馆区）委员会6月11日中午12时在圣路易斯密苏里植物园孟山都中心召开植物园预算审查会议，审查植物园2018年年度财务报告，工作报告，发展概况等。ZMD委员们对植物园2018年各项财务、工作报告及成果表示赞赏及鼓励，预算会议圆满成功。

密苏里植物园园长Peter Wyse Jackson博士在ZMD会议中代表园方提出预算及工作报告，植物园相关部门主管列席，植物园委员们应邀出席。

植物园园长Peter Wyse Jackson在报告中指出，植物园访客在2018年多次气候影响下仍高达一百万零四万人，比去年增加了一万人。植物园的各项大型活动，包括植物园灯展，中华日，Whitaker音乐会，夏日光影，日本祭，密苏里市场日等都受到了极大的欢迎，提供市民、郡民、游客享受植物园多元文化，教育推广，艺术传播及家庭欢乐时光。

Jackson园长强调，植物园每周三和周六上午至中午12时对圣路易斯地区市民、郡民免费入场，平时12岁以下及儿童免费。至于门票部分，圣路易斯市民、郡民成人每张6元，其他访客每张14元。据统计，入园游客中圣路易斯市民、郡民占57％，超过一半以上。

在一百零四万游客中分析，植物园游客为86万人，蝴蝶公园游客12万人，Shaw自然保护区游客6万人。

展望2020年，Jackson园长表示植物园制订了2020年发展计划，其中有四大项目，分别是加强植物保护，定位文化机构，提高组织能力和确保财务规划预算性和持续性。

事实上，在2018年，密苏里植物园科学家们发现并科学命名了近200个植物新品种，占每年全世界发现新品种的10％，成绩十分可观。

Jackson园长的致词及总结报告获得ZMD委员会委员及全场应邀贵宾热烈的掌声和支持。

2018年密苏里植物园营运基金财务报告中，公共税收补助和园方收入总额为四千一百五十八万元，总支出额为四千零十六万元。

ZMD委员会成立于1971年年夏天，圣路易斯市民、郡民1972年年投票通过正式开始运作，审理市、郡税收补助ZMD区内之五大文教机构营运状况。五大文教机构分别是圣路易斯艺术博物馆，密苏里植物园，密苏里历史博物馆，圣路易斯科学中心及圣路易斯动物园。

除了五大机构接受市、郡税收补助营运外，ZMD45年来，从1972年起对市郡贡献的收入由三百八十九万增加到2017年度八千万元，其中圣路易斯郡税收贡献了约83％的，圣路易市则为17％。

ZMD区是美国目前最大的以税收补助成功支持文教机构的模范，全美有很多大城市已开始向ZMD模式学习和模仿。