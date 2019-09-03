【圣路易时报讯】北美地区最大规模之日本文化节庆、第43届日本节(Japanese Fesitval)，8月31日至9月2日三天在圣路易斯密苏里植物园盛大举行。万余民众游客涌入植物园，欣赏一年一度充满日本文化、艺术、体育、音乐、饮食等之欢乐节庆。

自2015年睽违四年之久的日本相扑摔角运动表演，今年重返圣路易斯。三名来自日本之相扑选手Byamba, Hama, Hiroki在植物园Cohen圆形剧场共展示六场日本相扑比赛表演，这项历史悠久日本国家级运动再次受到所有来宾的激赏和注视。

2019日本节开幕式于8月31日(周六)上午十一时在植物园日本花园内搭建之Yagura舞台举行，今年首次圣路易斯市市长Lyda Krewson、郡长Sam Page联袂出席开幕式并致词。

日本驻芝加哥总领馆代理总领事田中健二(Kenji Tanaka)代表日本政府出席致贺，圣路易斯日本姐妹市诹访市(Suwa)亦派出代表出席。

今年是诹访‧圣路易斯两市1974年缔结姐妹市46周年，圣路易斯市市长Krewson特颁8月31日为圣路易斯诹访日。诹访市市长Yukari Kaneko(金子由里香)则以电话语音致贺词，并由代表致赠礼物予长Krewson市长。

今年更是植物园园长Peter Wyse Jackson博士就任十周年，这项讯息由市长Krewson在开幕式中宣布，会场响起热烈掌声予Wyse Jackson园长。

植物园园长Peter Wyse Jackson博士在开幕式中表示，密苏里植物园与日本有着深厚渊源，1977年植物园内兴建了占地14公顷之日本园，自那时起，植物园开始举办日本节至今43年，成为北美地区最大规模之多元文化日本节庆，他感谢圣路易斯地区各界和日裔社团之组织支持和赞助，让日本节愈办愈好。

日本驻芝加哥代理总领事田中健二则表示，日本节深入圣路易地区有目共睹，姐妹市情谊日深，而日本更将在2020年举办奥林匹克运动会，共同迎接新时代。他不忘再次向美国对日本在2011年海啸灾难时所提供之支援和救助致谢。

开幕式最重要的击酒仪式由植物园园长Peter Wyse Jackson偕同总领事田中健二、市长Lyda Krewson、郡长Sam Page、诹访市代表等在圣路易斯日本荣誉领事Steven Knapp号令下，一举定槌开酒，所有贵宾并和在场所有来宾游客共同举起清酒酒杯干杯庆贺。太鼓舞随即击打演出助阵，日本节正式开幕，盛况满园。

日本节节目除重头戏日本相扑外，还包括有盆栽、折纸、冰雕、手工艺、日本料理、和服秀、山车、古乐、插花、武士道、神舆、太鼓等及近年来十分受欢迎、蔚为成风的角色扮演(Cosplay)变装秀。

摄影：薛宇薇 (Tracy Xue), John Burroughs High School