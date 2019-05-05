圣路易斯悠久历史、高昂精神 – 孙晗稷

我最近常常抱怨时间太难把握，上学的每一天都重复一样的课表会让我常常觉得一周，甚至一月之前的课堂似乎就发生在昨天。

四，五月份是一个学期最忙碌的时候，美国学生赶着提高GPA，中国的交流生们忙着准备SAT，大家都在复习即将到来的AP考试，匆匆忙忙的雨也常常打乱我的网球比赛。

上个周末是南京和圣路易斯姐妹友好城市40周年纪念活动，我们这一届学生确实幸运，碰上了去年因天气取消的200年SLUH建校pilgrimage，又遇上了这次纪念活动，也可算得上是人生赢家了。

我有幸和来自南京以及圣路易斯的贵宾们在Missouri Athletic Club共进午餐，坐在我旁边的是圣路易斯中文学校的董事长先生，听他说，在圣路易斯的华人现在有四万之多，可惜许多第三代华人都不怎么会中文，多亏了圣路易斯中文学校，让许多华人重拾汉语。除此之外，许多美国人也在那里学习中文。

巧的是，我住家的爸爸就是其中一员，常常我会在周末帮助他完成中文阅读理解作业。之后，我们来到了St. Louis County Library见证了其与金陵图书馆签署跨国合作项目。友谊万岁！

四月中旬的pilgrimage也是一次宝贵的经历，毕竟两百年一遇，每一个SLUH的学生都为这次活动兴奋万分。

我们按homeroom分为许许多多小组，由老师带领，徒步探索圣路易斯繁华市区中的三个不同建筑。我的小组抽到了密西西比河上年龄最老，在1874年开放的Eads Bridge，圣路易斯最高的摩天大楼Metropolitan Square以及最先接手著名的Dred Scott vs. Sandford Case的Old Courthouse。

明媚的阳光伴随我们在大桥上远眺Gateway Arch的优美弧线，摩天大楼里的神秘壁画引领着我们浮想联翩，法庭中的对称的庄严肃穆仿佛诉说着百年前对种族歧视的谴责，圣路易斯悠久的历史由领头的老师娓娓道来。一天下来我们虽然身体乏累，但是被圣路易斯所打动的精神却是高昂的。

最后一个月了，希望在SLUH的生活会有一个完美的结尾。