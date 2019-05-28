圣路易斯浙江同乡会 纪念日长周末碎心湖烧烤聚会圆满成功

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019月5月26日纪念日长周末 (Memorial Day) ，密苏里浙江同乡会在树木苍翠，湖光荡漾的碎心湖公园(Creve Coeur Lake Park)举办了一年一度的春季烧烤聚会。

80多名浙江父老乡亲及其亲朋好友参加了这次烧烤聚会，听乡音叙乡情，结识新朋友，又会老朋友，品尝美食佳肴共享春天美妙时光。

烧烤聚会由浙江同乡会常务副会长陈余荣先生主持，会长黄爱雪女士致辞。黄会长首先感谢同乡会理事会成员和义工们对筹备这次活动辛勤付出，同时感谢各位乡亲朋友对同乡会活动的一贯支持、最后感谢Kenny和Lulu为这次烧烤活动提供威斯康星西洋参作为奖品。

理事会成员和义工们早上9:00一过就来到了活动所在地，尽管那时倾盆大雨，还是撑着雨伞用心准备烧烤。他们的热情果然感动了老天。乡亲们来报到时已是云开雾散，风和日丽，晴空万里了。

乡亲们称赞菜肴搭配恰到好处，烧烤味道绝对专业。

为了进一步促进老乡之间的联系和交流，饱餐一顿之后，乡亲们纷纷介绍自己，畅谈各自的浙江情缘-出生于浙江、求学在浙江、亲戚在浙江或朋友同事在浙江。

大家都认为这种联谊活动，让远离故土的乡亲朋友们聚到一起，不但品尝了家乡特色的美食，更是认识了来自家乡的朋友。

在拍好集体照之后，乡亲们开始多种文体活动：有玩呼啦圈的、扔飞盘的、抛橄榄球的、也有唱歌跳舞的，玩得非常开心。

3点多了，乡亲们人还沉浸在烧烤聚会的喜悦中，依依不舍地告别互道珍重，相约下次活动-秋季漂流再见。