圣路易斯特色里的特色 – Central West End 里的「小西贡」(Little Saigon)

【圣路易时报工商报导】位于森林公园、圣路易大学校区、华盛顿大学医学院校区三方汇集，介于圣路易斯市、郡间，人行步道，优雅多元，欧式街灯，迤丽蜿蜒，这是圣路易斯可以追溯到1904年世界博​​览会惊叹建筑的Central West End区，而在这个现代历史景区里，更有着一家独具特色、有如一宝的正宗越南料理餐厅「小西贡」(Little Saigon)。

「小西贡」是圣路易斯特色Central West End(中央西区)里又一特色，这间由越南华裔主持的越南餐厅，装璜别致，环境优雅，餐点精致，提供了道地正宗的越南美食，佐以一杯越式滴漏咖啡，别有一番风味在心头。

举例来说，「小西贡」的越式炸春卷，所用的春卷皮可不是一般的中式厚春卷皮，而是用越式生春卷的软薄皮，这是圣路易斯地区唯一一家用软薄皮做炸春卷的，当然吃起来香酥Q弹，完全不一样的好吃口感。

「小西贡」的越南河粉更是多样丰富，生牛肉为绞肉层再与热汤搅拌后呈半熟状，相当鲜美软嫩，口感十足，再配上翠绿欲滴的青菜、九层塔、豆芽、香菜、柠檬组合，清爽可口，十分接地气，是最受欢迎的越式美食之一。

值得一提的是「小西贡」的汤粉汤头是由牛骨加牛肉熬制十小时而成，味道鲜美甘醇，而且「小西贡」的任何料理都不加味精(MSG),食后不会感觉口渴口干，这是「小西贡」美食可贵之处。

越式虾饼是一道有名的头抬小吃，特加了料的面糊，裹上新鲜的大虾放入油锅中炸，出锅后香味扑鼻，吃起来香酥可口，蘸上「小西贡」特制的秘制鱼露，软中带硬，不油不腻，让您食指大动，美味开怀。

咖啡加冰激凌，这套回味无穷的组合更是引人入胜。越式咖啡又叫滴漏咖啡，强劲有力，是曾被法国殖民留传下来、越南人日常生活不可或缺的咖啡饮料。

在杯内放入炼乳，杯口罩上铝制过滤器，器内放好「小西贡」采购来自纽奥良的香浓优质纯正咖啡粉，经过热水滴泡，再与炼乳结合而成，喝时倒入都是冰块的高杯内，然后慢慢品尝啜饮，真是享受咖啡、咖啡享受到心动。

如果您想更上一层楼，那可以佐以越式冰激凌，「小西贡」的自制秘方来自法国和家传，有不同口味，各种颜色，手工制造，外形美观，椰子冰激凌还能吃到椰子藏在冰激凌里面呢！

「小西贡」的主厨是年轻有为、活泼健谈的越南华裔青年Michael，有着一手好厨艺及经营构思，欢迎大家光临「「小西贡」」，品尝美食，笑谈人生。

圣路易斯Central West End中西区「小西贡」(Little Saigon)越南餐厅:

地址：10 North Euclid Ave., St. Louis, MO 63108

电话：314-361-8881

营业时间：

午餐：周一至周六 11:00 am～3:00 pm

晚餐：周一至周六 3:00 pm～9:00 pm

周日休息

停车：可在附近路边停车，对面Laclede停车场或Park East停车场