圣路易斯现代中文学校 再次称霸2018数学联盟8年级竞赛

2018年3月22日，数学联盟公布了密苏里数学联盟年度6，7，8年级竞赛结果。圣路易斯现代中文学校再次在2018年密苏里数学联盟圣路易斯地区的8年级个人和校际竞赛中取得优异成绩。

前25名中有13名学生来自圣路易斯现代中文学校，以下是具体名单。所有优胜者将在五月12日的学校年终Gala上被授予获奖证书。更多详情请参考：http://www.mathleague.com/downloads/gs1718/mo-678-1718.pdf

在2017年度个人竞赛项目中，现代中文学校有14人闯入前36名，包括前二名。在校际排名中，由于现代中文学校属于课余学习辅导中心类别，不能参与学校排名。但是，在参加8年级竞赛的所有21个学校当中，现代中文学校前五名的学生就共获得139分，以10分的优势超过在密苏里数学联盟里排名第一的学校：Jefferson Middle School, Columbia。 而且，现代中文学校的成绩横扫圣路易斯地区，超过该地区排名第一的Parkway Central Middle School 27分, 并且该地区前五名学生都来自于现代中文学校。

在2018年度个人竞赛项目中，现代中文学校有13人闯入前25名; 8人在前10名; 包括第二，三名。在校际排名竞赛中，在参加8年级竞赛的所有19个学校里，现代中文学校前五名的学生共获得159分（比2017年高20分），以11分的优势超过在密苏里数学联盟里排名第一的学校：Wydown Middle School, Clayton。其他前三名强校如Barstow School, Kansas City, 获得145分；Parkway Central Middle School, Chesterfield, 获得143分。而且，现代中文学校的成绩继续称霸圣路易斯地区，该地区前六名学生有4位来自于现代中文学校。

成绩超过31分的学生有资格参加今年7月24日至29日，在新泽西学院举行的第7届年度世界数学暑期竞赛。在2017年度，现代中文学校只有一位选手Louis Li, 以获得联盟全面第一的成绩获得参加第6届国际比赛的资格。而今年就有4位选手获得第7届比赛资格。每位选手参加这6天比赛的开销一共是$1825.如需知道更多详情，请联系：dan@mathleague.com

以下是现代中文学校前8名学生。其中，Kevin Tang，继续获得第二名的好成绩，和Jonathan Lee, Michael Serrano, Daniel Xu 都获得参加第7届年度国际数学暑期竞赛资。值得注意的是，2018年度的优胜者中，有好几位还是6年级和7年级的学生。希望他们能在2019年的比赛里再创佳绩。



SLMCS Top 10 Students, ** means entering the contest via regular school

下图中三位学生 Larry Qian, Yiyun Xu, and Jessie Lin, 帮助Wydown Middle School, Clayton, 获得校际排名第一的好成绩。



在2015年PISA问卷调查中，美国的数学成绩低于世界平均水平.详情请参考网站：

http://www.businessinsider.com/pisa-worldwide-ranking-of-math-science-reading-skills-2016-12

如果想要提高自己的数学水平或在数学联盟或AMC的竞赛中获胜，圣路易斯现代中文学校为1-8年级或高中学生，准备了高质量的数学辅导班。并且从2016年秋季起，教室都配备了网络和用于教学的大屏幕电视。刘友祥博士将于2018年秋季开设三个新课程：Pre-Algebra, Algebra, and Intermediate Algebra. 如果你想了解更多课程情况，请联系刘老师本人：leo2009liu@gmail.com.

关于更多的课程，教材,和预修课程的信息，能在现代中文学校网站上，刘老师的主页上找到

http://slmcs.org/teacher.asp?ID=8059