【圣路易时报讯】总部位于圣路易斯的生物技术开发商MediBeacon Inc.已达成三千万美元的交易，为中国的华东医药有限公司提供其在大中华区（中国大陆、香港、澳门、台湾）等25个亚洲国家的临床试验、商业和监管活动独家权利。

MediBeacon总部位于圣路易斯Creve Coeur市的Helix Center生物技术孵化器，致力于将医学设备和光学剂商业化，以诊断，监测和成像疾病。目前尚未批准供人类使用。

MediBeacon的透皮肾小球滤过率测量系统(TGFR)即将在美国和欧洲开始其关键试验。TGFR旨在无需采血或尿液采集的情况下在护理点测量肾功能。美国食品与药物管理局(FDA)在2018年授予TGFR“突破型设备”的称号。 MediBeacon的制剂和设备尚未受到任何监管机构批准，不可用于人类使用。

据估算，中国慢性肾脏病(CKD)患病率为10.8%。肾脏疾病是一种“隐藏的流行病”，影响着全世界超过8.5亿人。TGFR检测GFR能力具有很高的临床意义，尤其是对患有或可能患肾脏病的患者而言。

新协议要求华东医药为包括中国，香港，澳门，台湾，泰国，越南，印度尼西亚，菲律宾和新加坡在内的25个亚洲国家和地区的MediBeacon病患临床试验，商业和监管活动提供资金。

华东医药在中国公开上市，生产和销售各种抗生素，中成药和其他药物，并提供中西药的批发分销，包括中草药。

根据协议，华东将向MediBeacon支付最初1500万美元的股权，华东表示。一旦TGFR系统获得FDA批准，MediBeacon将获得第二笔1500万美元的股权支付。这个项目交易的价值分别为这个项目3亿美元和4亿美元。

该协议还包括MediBeacon联合创始人兼首席科学官Richard Dorshow将担任华东医药的特殊科学顾问。

MediBeacon联合创始人兼首席执行官Steve Habnley在一份声明中说：“华东有超过6500名代表，涉及中国所有重点地区，在肾脏病学界的强大影响力。” “作为中国领先的制药公司，我们相信华东是推动我们产品系列市场采用的完美合作伙伴。”

据了解，MediBeacon的最大股东是Pansend Life Sciences LLC，该公司是总部位于纽约的 HC2 Holdings Inc.的子公司，该公司持有MediBeacon约50％的股权。截至12月，MediBeacon筹集了近3000万美元。

MediBeacon还具有透皮监测技术，可测量胃肠通透性，是衡量肠道功能系统的重要指标;并得到Bill & Melinda Gates Foundation基金会的拨款支持。该公司还刚刚完成了关于使用其药剂对眼睛血管成像的初步临床前研究。

MediBeacon成立于2012年初，此前该公司的联合创始人从Mallinckrodt的光学诊断代理开发计划中获得了22项专利，并将该技术商业化。

华东医药股份有限公司成立于1993年，主要从事抗生素、中成药、化学合成药、基因工程药品的生产销售，以及中西药、中药材、医疗器械等的批零经销业务，是一家集医药研发、制药工业、药品分销、零售、医药物流为一体的大型综合性医药上市公司，承担着国家、省、市政府药品特储任务。公司于1999年12月在深交所成功发行5000万A股股票（股票简称：华东医药，股票代码：000963）。目前公司注册资本14.58亿元，公司及主要下属子公司现有职工8000余人。2017年，实现营业收入278.32亿元，归属于上市公司股东的净利润14.80亿元。