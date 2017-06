圣路易斯的骄傲 Forest Park被命名为世界15大最美公园之一

【聖路易時報訊】最新新闻,圣村人注意啦:世界上最美的公园就在你所居住的城市里。请不要误会这是自家人说的话,事实上, 在上周 Fodor’s Travel就发布了排名前15的全世界最美的城市公园。旅行社强调公园将会成为全球旅行的新一亮点。从加拿大旷野山林到海滨城市,到欧洲的风格迥异的建筑风貌。“再到在墨尔本,罗马,圣保罗等公园都在这个名单之上。当然还有我们圣路易斯的Forest Park。



Art Hill in Forest Park.

Fodor’s Travel发言人说:在Forest Park里你可以度过很充实的一天。坐落於圣路易斯市中心旁,公园拥有1300英亩的绿地和五个主要文化机构中心(包括艺术博物馆,户外溜冰场和城市动物园)。人们可以在绿色的山丘上野餐,或者在闪闪发光的蓝色池塘划船。对于那些喜欢更加活跃的旅途的人来说,Forest Park拥有专门为跑步和骑自行车提供的专业路线“。

现在住在圣路易斯的人可以好好吹嘘自己的城市有多麽棒啦。

其他美国城市公园 Central Park in New York City, Balboa Park in San Diego, Griffith Park in Los Angeles and Golden Gate Park in San Francisco.