圣路易斯离天津有多远？How far is it from St. Louis to Tianjin, China?

【圣路易时报工商报导】天津，是中国北方最大的沿海开放城市，东临渤海，北依燕山，海河在城中蜿蜒而过，一桥一景闻名于世，人文荟萃，得天独厚，更带来了八方美食，尤其是天津煎饼果子，红遍大江南北，为人津津乐道。

那么，我们居住的圣路易斯城离天津有多远呢？其实远在天边，近在眼前，位于圣路易斯大学城Delmar Loop商圈，最近甫开幕的「津津有味」（Tasti-Tea）小馆，就能让您尝到天津美食，听到天津乡音，感受到天津的热诚待客…

蕴含着精致讲究浓郁津味文化的「津津有味」欢迎您的光临品尝。

话说红遍大江南北的神食煎饼果子，在「津津有味」可谓正宗地道，打上鸡蛋，撒上葱末，摊成金黄色，抹上一层香浓面酱，包上油条，薄脆炸果，香酥可口是您不能错过的美食，是「津津有味」招牌名菜之一。

有二十年餐饮经验，来自天津的「津津有味」天津人主厨，向大家推荐特色面食，包括红烧牛肉面，四川牛肉面，酸辣粉，凉面，炸酱面，油泼面，牛肉馅饼，韭菜盒子，葱油饼，天津果子，素包子，肉夹馍等，道道精美道地，样样可口留香，是喜爱面食朋友的最爱。

「津津有味」还有餐前小吃，春卷，芝麻球，盐酥鸡，芝士玉米，鱿鱼圈等，特色砂锅则有砂锅牛肉，砂锅丸子，或排骨及砂锅豆腐或云吞，还有特色菜蒜香小骨，炖羊蝎子，统统加起来，有汤有肉，有面有菜，够您丰丰富富，大快朵颐。

当然，「津津有味」也为您准备了各式口味奶茶，奶霜芝士系列及各式口味的云朵奶昔，您可以配着主食点选饮用，增添用餐情调无限。

「津津有味」强调，「我们的菜单总在更新」，最近推出了香辣猪耳，又香又麻，口感嚼劲十足，很过瘾。

「津津有味」Tasti-Tea

地址：567 A Melville Ave.,

University City，MO 63130

电话：314-899-9688

营业时间：周一〜周四：上午十一时至晚间九时半

周五，周六：上午十一时至晚间十时

周二休息

津津有味还加入了 Chowbus 外送服务，欢迎手机订餐，外送到府。