圣路易斯第23届「中华日」暨南京•圣路易斯友城40周年庆祝 植物园盛况空前

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019年4月27及28日，圣路易斯第23届「中华日」(Chinese Culture Days）活动在密苏里植物园隆重举行。

此次中华日恰逢庆祝圣路易斯与南京姐妹城市40周年庆祝，参与的嘉宾包括中国驻芝加哥总领馆刘军副总领事(右9)、侨务组组长卢晓晖领事(左4)、从南京远道而来的杨学鹏副市长(右8)及南京代表团，密苏里州劳工厅厅长许心怡（Anna Hui)(左8)、密苏里州自然资源厅厅长Carol Comer(左7)、密苏里植物园副园长、首席运营官Bob Woodruff(左5)、联邦参议员Josh Hawley圣路易斯地区主任Sam Saffa(左1)、「中华日」筹备委员会主席朱一民(右7)及圣路易斯侨界代表出席，活动吸引数千名当地民众参与。

开幕式由密苏里植物园副园长Bob Woodruff主持，Bob介绍了世界闻名的密苏里植物园以及和中国的合作，感谢圣路易中华文教服务协会(CCES)在过去23年精诚合作成功举办了中华日。

接下来，首次参加中华日的圣路易斯市市长Lyda Krewson为圣路易斯市做为中美第一家姐妹城市而感到自豪，欢迎远道而来的南京代表团和杨学鹏副市长，为杨副市长颁发公告，颁定4月27日为“圣路易斯南京姐妹城市日”。

南京市常务副市长杨学鹏非常高兴来到密西西比河畔的圣路易斯市，代表南京市参加40周年姐妹城市庆祝活动。杨副市长介绍具有悠久历史的金陵古城和南京的发展，希望进一步发展政府和民间的交流，欢迎大家来南京。

密苏里州第一位亚裔劳工厅厅长许心怡（Anna Hui）祝贺中美两国第一个姐妹城市成立40周年，密苏里州有发达的农业和生物科技，希望加强这方面的交流合作。

密苏里州自然资源厅厅长Carol Comer带来了州长Mike Parson为中华日发的公告，祝贺中华日圆满成功，并将4/27/19定为“中华日”。

中国驻芝加哥总领馆刘军副总领事介绍说今年是中美建交40周年，虽然中美关系有些波折，但是看到这么多爱好中国文化的观众参加中华日，感到非常高兴，中美美国人民之间的交流是两国友好关系的基础，欢迎圣路易斯群众来中国参观旅游，他保证会尽快办理签证申请。

2019年中华日组委会主席朱一民欢迎远道而来和本地的嘉宾，感谢植物园多年来的支持，感谢近千名志愿者的辛勤奉献。圣路易斯的领导，用西部大开发精神和勇气，建立中美两国第一个姐妹城市。期待我们能够在今后的交流发展中，取得更多成绩，中美两国友谊长存。

供稿: 2019年CCES中华日媒体组 刘敏 (Dr. Min Liu)

摄影: 胡亚华 (Lisa Hu)