【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】在联邦检察官经过一年的秘密调查，4月29日(周一)正式起诉圣路易斯郡郡长Steve Stenger，在下午一时出庭应讯后Steve Stenger不认罪，但随即提出辞呈。圣路易郡郡议会晚间六时半召开紧急会议，以5比1票数选出圣路易郡郡议会议长Sam Page接任圣路易斯郡郡长，即刻生效。

Sam Page将担任圣路易斯郡郡长到前郡长Stenger到任日期2020年11月。

据联邦检察官Hal Goldsmith表示，经过一年的秘密调查和证据收集后，起诉圣路易斯郡郡长Steve Stenger。调查证据有千余封电子邮件和短信讯息及其他证据，44页的起诉书中显示Steve Stenger利用郡长职权图利他人，如果被定罪最高将被判刑20年及25万罚款。

据了解，上述调查还在持续进行中。

事实上，在去(2018)年圣路易斯郡郡长选举过程中，上述调查已在秘密进行中，但是根据美国司法部的做法，调查没有影响郡长选举党内初选和决选。

圣路易斯郡郡长Sam Page是一位医生，自2014年起担任圣路易斯郡第二选区郡议员，是2008年密苏里州州长民主党候选人，也是圣路易斯郡的前密苏里州众议员。2016年9月圣路易郡通过禁烟法案，禁止贩卖烟草制品和电子尼古丁吸烟制品予21岁以下顾客即是由时任第二选区郡议员的Sam Page提出，他表示，这项表决对年青人是一大胜利，它将显着降低吸烟年龄和烟瘾，拯救孩子的生命。