圣路易斯郡政治惊爆! 圣路易斯郡郡长Steve Stenger 4月29日遭联邦起诉 随即辞职
圣路易郡郡议会议长Sam Page接任圣路易斯郡郡长

网站编辑 -
0
76
Former St. Louis County Executive Steve Stenger and his attorney Scott Rosenblum leave the federal courthouse in St. Louis Monday afternoon after Stenger pleaded not guilty to federal pay-to-play charges. CAROLINA HIDALGO | ST. LOUIS PUBLIC RADIO

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】在联邦检察官经过一年的秘密调查，4月29日(周一)正式起诉圣路易斯郡郡长Steve Stenger，在下午一时出庭应讯后Steve Stenger不认罪，但随即提出辞呈。圣路易郡郡议会晚间六时半召开紧急会议，以5比1票数选出圣路易郡郡议会议长Sam Page接任圣路易斯郡郡长，即刻生效。

St. Louis County Councilman Sam Page is sworn in by Administrative Hearing Commissioner Sreenivasa Rao Dandamudi Monday evening to take over as county executive following Steve Stenger’s resignation from the office earlier in the day. JASON ROSENBAUM | ST. LOUIS PUBLIC RADIO

Sam Page将担任圣路易斯郡郡长到前郡长Stenger到任日期2020年11月。

(DOYLE MURPHY) Steve Stenger (right) leaves the federal courthouse with his attorney, Scott Rosenblum.

据联邦检察官Hal Goldsmith表示，经过一年的秘密调查和证据收集后，起诉圣路易斯郡郡长Steve Stenger。调查证据有千余封电子邮件和短信讯息及其他证据，44页的起诉书中显示Steve Stenger利用郡长职权图利他人，如果被定罪最高将被判刑20年及25万罚款。

据了解，上述调查还在持续进行中。

事实上，在去(2018)年圣路易斯郡郡长选举过程中，上述调查已在秘密进行中，但是根据美国司法部的做法，调查没有影响郡长选举党内初选和决选。

圣路易斯郡郡长Sam Page

圣路易斯郡郡长Sam Page是一位医生，自2014年起担任圣路易斯郡第二选区郡议员，是2008年密苏里州州长民主党候选人，也是圣路易斯郡的前密苏里州众议员。2016年9月圣路易郡通过禁烟法案，禁止贩卖烟草制品和电子尼古丁吸烟制品予21岁以下顾客即是由时任第二选区郡议员的Sam Page提出，他表示，这项表决对年青人是一大胜利，它将显着降低吸烟年龄和烟瘾，拯救孩子的生命。

最新文章关于该作者的更多

留下一个答复