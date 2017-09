圣路易斯“韩流”魅力！ 韩国传统文化周“秋夕节”汇演

Korean Performing Arts Festival

09.16.2017 SAT 7 pm

Touhill Performing Arts Center, University of Missouri–St. Louis

【圣路易时报记者艾杨报道】 韩国的“Chuseok Festival”中文翻译过来叫“秋夕节”,是韩国人民非常重要的一个节日。在中国或其他华人华侨居住的地方,我们也有一个类似的传统节日,叫作“中秋节”。圣路易韩国人社区的“年度大戏”近日在圣路易斯隆重举行,接连三场让人目不暇接的韩国传统歌舞表演艺术节,就让圣路易斯也着实体验了一下“韩流”的魅力!

9月16日7时在密苏里大学圣路易分校Touhill Performing Arts Center盛大举办的晚会,就吸引了无数韩裔韩侨各界人士的参与。

此次表演艺术节,是由韩国驻芝加哥总领馆(The Consulate General of The Republic of Korea in Chicago)主办并全程赞助,由圣路易韩裔美国人协会(Korean-American Association of St. Louis)、Gateway Korea Foundation承办。

出席本场晚会的有韩国驻芝加哥总领馆总领事李钟镐(Lee Jong-Kook, 音译),圣路易巡回法院韩美混血法官Judy Draper及先生密苏里州最高法院法官George Draper, 圣路易斯国际机构执行总裁Anna Crosslin,密苏里大学圣路易分校教育学院韩裔教授Kim Song,教育学院教授Marvin Berkowitz携夫人Judy Berkowitz,以及教授Virginia Navarro等。

首先,由韩国驻芝加哥总领馆总领事李钟镐致辞,他表示美国与韩国历史上有很多紧密的联系,两国有着深厚的友谊。当年的韩国战争爆发后,时任美国总统杜鲁门宣布参战的时候,就奠定了两国友谊的坚实基础。李总领事还提到,当年有数百位来自密苏里州的韩战老兵在战争中不幸牺牲,将热血洒在了韩国的土地上,也将民主与自由的种子,播撒在了韩国的土地上。

让人惊喜的是,当晚组委会有幸请到了六位参加过韩战的退役官兵,当他们亮相的时候,全场报以了经久不息的掌声和欢呼声。

整场晚会由《鼓舞》开场,明丽的韩国传统服饰和统一的舞步,一下子就吸引了大家的眼球,赢得阵阵掌声;随后的韩国传统器乐演奏《新船》也一下把大家带入了一个美妙的音乐世界,让人如痴如醉;

我们华人都十分熟悉的《阿里郎》也被搬上了舞台,用小提琴专门编曲的这首脍炙人口的韩国传统民歌让现场的观众不由得一起为其打拍子;

三位高音歌唱家的演唱,也让大家感受到了国家级歌手的专业水准;







最后的一个舞蹈《Sangmo-Pankut》叫人惊艳,Ribboned Hat是这个传统舞蹈的标志,数位舞者在击鼓奏乐的同时,还要舞动头上的绳子,让整个场面生动了起来,现场的来宾屏气凝神,不得不为艺术家的高招技艺拍手叫好。

此次高水准的韩国表演艺术节在观众们的掌声中落下帷幕,也期待圣路易韩国人社区更多更加精彩的活动。