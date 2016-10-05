圣路易斯 10月9日世界焦点

2016年美国总统大选第二场辩论 圣路易斯华盛顿大学举行



【圣路易时报讯】圣路易斯华盛顿大学10月9日将成世界焦点, 2016年美国总统大选第二场辩论将于9日晚间八时，在华大新建之体育馆(The Athletic Complex)举行，民主党总统候选人希拉里·克林顿(Hillary Clinton)和共和党总统候选人唐纳德·川普(Donald Trump)将在华大的舞台上进行一场为时90分钟的辩论。预计将有二千名以上媒体人士进驻报道，八千万观众观看电视现场直播，全美知名电视网CNN, Fox News和MSNBC等早在3号(周一)就开始架设机器，各媒体记者、摄影纷纷抵达华大校园，一场辩论和媒体大战即将上演。

据估计，圣路易斯华盛顿大学花了近五百万美元准备这场辨论，所费不赀，但能获得全美和世界之关注，这是华大和圣路易斯的荣誉。 这场辩论会不对外售票，只有获批准的媒体和委员会选派的观众可以进入会场，主办单位华大获得200张入场券，已以抽签方式赠予华大在校学生，连华大校长马克·莱顿(Mark Wrighton)也不得而入。由於安全警戒级别升高到总统级，华大校区附近两条主要道路Big Bend将於10月8日下午二时到10月10日早上6时关闭，Forsyth Boulevard, Big Bend和Skinker Boulevard之间将於10月9日上午九时到10月10日早上6时关闭。





2016年美国总统大选首场辩论已于9月26日在纽约霍夫斯特拉大学举行；第二场10月9日安排在密苏里州圣路易斯市的华盛顿大学；第三场在内华达州拉斯维加斯的内华达大学進行，时间是10月19日。华盛顿大学今年已经是第四次被钦点为总统辩论站点，前三次分别是在1992年，2000年和2004年，还有一次是作为1996年副总统辩论赛的场地。华盛顿大学的校长马克·莱顿（Mark Wrighton）表示，很高兴可以再次举办总统辩论，他认为这所学校的几个因素使得它受到青睐，包括学校位于美国中部的地理位置和良好的辩论记录。

去年4月共有十六所大学向总统选举辩论委员会提交了举办辩论赛的申请，该委员会作为无党派的非营利机构，自1988年以来一直是举办全国性总统大选的常设机构。总统选举辩论委员会去年9月23日宣布了2016年美国总统与副总统候选人辩论地点。其中包括位于密苏里州的老牌辩论场地华盛顿大学，以及首次成为辩论地点的拉斯维加斯的内华达大学。

圣路易斯华盛顿大学

圣路易斯华盛顿大学（英语：Washington University in St. Louis）是美国最富盛名的大学之一，坐落于美国密苏里州圣路易斯市和圣路易斯县，是所男女同校，无宗教关联的私立研究型大学。圣路易斯华盛顿大学赞助捐赠总金额一直排名全美国前十名，大学捐款超过60亿美元，是全美最富有的大学之一。

华盛顿大学(Washington University)，全称圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)，简称（Wash. U.和WU）建于1853年2月22日，位于美国密苏里州圣路易斯市，是美国最负盛名的私立大学之一。在美国新闻和世界报道（US News & World Report）2012年US-news全美大学本科排名14位，超过康奈尔大学、布朗大学等多名常春藤名校；2012年世界大学学术排名（ARWU）位于全世界31位，25所“新常春藤”成员之一，属世界一流大学。

1976年，校董事会为了将学校区分于其他二十余所含有「华盛顿」字样的大学，在校名后添加了学校所在城市「in St. Louis」作为后缀。尽管官方的信头名为圣路易斯华盛顿大学「Washington University in St. Louis」，学校的法人名字为华盛顿大学「The Washington University」。其他常用的昵称有「Wash. U.」和「WU」，两个名字都由学校名称的开头字母演化而来。

与圣路易斯华盛顿大学有关的诺贝尔奖获得者有22名。现任校长马克·莱顿博士「Dr. Mark S. Wrighton」从1995年开始领导学校，他也是全美最高薪的大学校长之一。

华盛顿大学在1853年由圣路易斯的领导者Wayman Crow和诺贝尔文学奖得主T.S.艾略特的祖父William Greenleaf Eliot在圣路易斯城区共同建立。为一个私人且无宗教联系的学院。

在成立时，大学原名是「Eliot Seminary」（艾略特学院）。但当时担任牧师的Eliot深怕用自己的名字会影响到学校的非宗教性，于是在1854年校董事会为了纪念华盛顿，而将校名改为「Washington Institute」。在1857年校名又改为「Washington University」。大学于1859年用华盛顿大学的名义授予它的第一个四年制文学学士学位，并于1905年搬至現今距圣路易斯市6英里远的校区。为了避免大众对全美20餘所大學通用的华盛顿校名的困惑，在1976年再次更改名字加入「在圣路易斯（in St. Louis）」以区分其与其他学校。

圣路易斯华盛顿大学分为四个校区：丹佛斯（Danforth Campus）校区、医学院校区、西校区、北校区、和泰森研究中心。丹佛校区的学院有：文科学院、SAM FOX设计和视觉艺术学院（包括艺术学院和建筑学院）、Olin商学院、工程学院、大学学院、法学院、乔治沃伦布朗社会工作学院、艺术学院。医学院校区则含有医学院。自1992年，圣路易斯华盛顿大学曾多次被挑选为总统辩论和副总统辩论的主持学校。1992年，2000年，2004年，该校主持了总统辩论。2008年10月2日，该校迎来了副总统辩论。2007年，圣路易斯华盛顿大学收到了22428份入学申请书。该年录取率仅为19%，多于90%的大学新生在高中排名为年级前10%。2011年圣路易斯华盛顿大学收到28826份入学申请书，录取率只有15.4%，创下历史新低。2006年该校录取的国家优秀学者数量全美排名第4，私立大学排名第2。2012上海交通大学全球大学排名将圣路易斯华盛顿大学排列在全球第31位。

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陶光業博士: 華大Eliot Society終身會友，陶光業博士1971年榮華大傑出校友獎，1982年獲得校友工程成就獎，1990年獲William Greenleaf研究獎，1994年獲工學院院長獎，陶光業目前擔任華盛頓大學監事及華大工學院全國委員會主席。

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饶毅 中国知名生物学家，北京大学终身讲席教授、生命科学学院院长，1994-2004年在华盛顿医学院解剖学与神经生物学系任教