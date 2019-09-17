圣路易斯9月21日(周六)中秋晚会 黑龙江艺术职业学院领衔演出

由圣路易密苏里大学(UMSL)，圣路易斯中华文化中心STLCCC，和圣路易斯中国人协会共同主办的中秋晚会将于2019年9月21日周六晚在UMSL的Touhill Performing Arts剧场举行，本次晚会除了邀请到了黑龙江艺术职业学院的演员们来表演外，还邀请了本地的爱乐合唱团，琵琶演奏家叶丽以及她的学生们，还有女高音歌唱家沈娜参加演出。

黑龙江艺术职业学院的演员们经过一整天的旅途跋涉，已于周一晚上到达圣路易斯。稍作休整便进入紧张的排练中，他们将为大家献上冰城姑娘大气豪爽的舞蹈。

本地的演员们更是密锣紧鼓地进行最后的排练。爱乐合唱团这次将演唱我们熟悉的歌曲《往日时光》以及著名作曲家托嘎为圣路易斯即兴创作的歌曲《圣路易斯之梦》；叶丽老师的琵琶组合将弹奏民乐合奏《雨碎江南》；还有沈娜的女生独唱《九儿》。

敬请期待这场全新的中秋音乐晚会！周六见！

演出时间：9/21/2019 周六 8 pm

演出地点 ：Blanche M. Touhill Performing Arts Center, 1 University Blvd. St. Louis MO 63121

Box Office 电话: 314-516-4949