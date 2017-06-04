圣路易现代中文学校总校长黄颖华文教育专题报告

美国中西部九州华文教育研讨会 反响热烈

由美国亚洲文化中心、全美中文学校协会主办的美国中西部地区华文教育研讨会及2017年华文教育證书班，6月2日至6月4日在芝加哥希林亚裔中心阿灵顿(Arlington Heights)分部举行，来自美国中西部九州华文学校逾200位校长教师与会。洪磊总领事等人应邀出席大会并致辞，讚扬各界对弘扬中文教育的贡献。

今年是第二届召开此研讨会，洪磊总领事盛讚美国中西部华文教育的蓬勃发展，因为有广大华文工作者在背後默默耕耘，不仅成绩斐然，而且在美已经取得领头的地位。据不完全统计，总领馆9州领区内，週末开课的中文学校已达50所，学生计有13000人，在各种教案比赛中囊括了百分之40的奖项，成绩相当可观。而且这两年内，陆续有丹佛长城中校、丹佛中文学校被国务院侨办评为华文示範学校。

为了推动海外华文教育的发展，海外教师也与中国保持密切联繫，洪磊表示，推展华文展现了一片欣欣向荣的态势，华文教育的紮根发展与教师们满腔热血、倾注大量心力分不开。而华文教育的兴旺发展和中美关係、中国发展也密不可分，未来总领馆将继续支持华文教育的全面发展。他希望通过这次研讨会，凝聚更多推进华文教育事业的共识，向另一个新阶段发展。

希林协会会长杨八林代表协办方欢迎来自各中校的代表。全美中文学校协会会长刘申在开幕词中表示，芝加哥和中文协会有不解之缘，因为1989年希林中文学校为第一所以简体字教学的註册学校，连续两年的研讨会都在芝加哥举行，而且洪磊总领事上任之後，遍访各地中校，领区中校也得到总领馆方方面面的支持。

为期3天的华文研讨会，议程包括华文證书班汉语教学法、汉语知识能力评鑑考试，还有不同主题的专题演讲，来自各校代表程少梅、刘辉亮、郑良根、黄颖文等人分别对华文教育运用谷歌教育平台、社区活动和中文学校，以及未来的机遇发展等主题做出详细介绍。

中国海外交流协会代表黄小兵率领华文领域专家前来授课。总领馆副总领事余鹏、侨务组长卢晓晖、领事柳青、岑建德等人与会。

会中，洪磊总领事代表国务院侨办向印第安纳州印城华夏文化中心(李林、莫才青主席)赠送一对黄色南狮，中国皇帝、皇后服装各一套；向密歇根州密歇根中文学校协会(郑良根董事长)赠送一对红色南狮，以具体行动显示对中华文化传承的重视。





(侨报记者萧芸6月4日芝加哥报导)

芝加哥侨报周末–Jun 04, 2017,14:16