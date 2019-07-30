圣路易现代中文学校教教职工大会、师培训研讨会及秋季开放日 圆满结束

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

由圣路易现代中文学校中文部和才艺部主办的“圣路易现代中文学校首届教职工大会暨教师培训研讨会”及秋季开放日7月28日在学校多功能大厅圆满落幕。来自各个年级和专业的数十位教师参加了大会，会后有近百位社会各届人士参观了学校。

此次会议的圆满成功，充分达到了及时交流沟通信息、研究分析新问题，共谋华文教育发展大计的目的。

在上午的研讨会中与会代表感谢圣路易现代中文学校在圣路易提供给广大华人孩童优秀的中文教育平台以及大人们生活中不可或缺的社会网络和对外交流场所，接下来大家对学校现在的教学进行了充分交流。

在随后的讨论中大家提及了学校二楼空调，教室卫生值日计划以及注册交费等等大家非常关心的问题。校方也进行了满意的回答。

此次会议是一次创新工作思路，增强工作热情，加强工作协调，成功圆满的会议。会期虽短，但时间安排紧凑、交流内容丰富，大家畅谈交流，获益匪浅。

从1879年8月清末学者戈鲲化在哈佛大学开设中文算起，美国有史可查的中文教育走过了140年了。圣路易斯也是最早开展中文教育的地区之一。

1990年代，美国有大约300所中小学开设中文；1994年美国大学入学考试外语科目（SATII）增设中文考试；2003年美国大学委员会宣布开设AP中文考试科目。时至今日，中文已经成为美国发展最快最热门的外语之一了。

中华文化教育关系海外华人子孙后代的文化传承，关系海外华人社团的可持续发展与进步。做好中华文化教育工作，是所有海外华人共同的责任和义务。让大家携手同心，为传承与弘扬优秀的中华文化，为促进美中友好，为海外华人社团的团结与进步而共同努力！

(撰稿: 施航 摄影: 唐志文，施航)