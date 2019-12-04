圣路易现代中文学校 首次募捐义卖活动纪实

2019年11月24日，圣路易现代中文学校举办了自创校以来首次募捐义卖活动。这项活动是学校秋季空调募捐系列活动之一，目的是创造多种途径为更新和维修学校的老旧空调设备筹措资金，改善教学环境，使老师学生们更加身心愉悦、精神抖擞地教和学，从而提高教的质量和学的成果！

这次的募捐系列活动包括：1) 筹款， 募捐者直接写支票将善款捐给学校; 2) 鼓励大家捐出自己的新物旧物，义卖所得的钱款捐献给学校; 3) 教育软件团购；4）其他形式，比如食品义卖，健康咨询等等。

义卖活动主要在学校大楼侧翼（原餐馆）进行，分成两大部分：1）集市义卖：侧翼大厅里按类别陈列了各种物品，衣服，鞋子，玩具，书籍，家用电器，家居用品，小件家具和婴儿用品等等。虽然物品种类和数量繁多，但是摆放的井然有序，玲琅满目，目不暇接。2）竞卖环节：即将全新大件物品单独摆放，由来宾竞买。

同时，还有义务服务人员还准备了大幅节日喜庆背景，为大家拍家庭照和证件照。这么热闹的集市怎能少了小朋友最喜爱的食品呢？所以，零食，饼干，饮料，奶茶等等也令人流连往返；而学校主楼门厅的许氏西洋参和百利购物卡的摊子也足够吸引人的眼球。这么有组织的有规划的场地布置可多亏了10位志愿者将近6个小时的辛勤劳动！布展过程中，大伙儿边干活边调侃：“我们的百货商场要开张啦”！

义卖当天，人山人海，现场气氛非常热烈。 虽然这是圣路易中文学校举办的第一届义卖活动，但活动的推进非常顺利。记者在义卖中看到很多摊位在义卖儿童书籍。有些家庭，随着小孩子长大，有些书籍不再适用了，但别的家庭或许有适龄的孩子刚好到了开始读书的年纪；所谓“变废为宝”，让这些书籍的价值得到最大化发挥。

小朋友们对玩具和美食尤其满意。一位小朋友说：“在义卖里我最喜欢的是饼干。”来逛“集市”的小朋友们大部分都是圣路易现代中文学校的学生，而且都很喜欢学校。家长们也很支持这次活动。有一位四十多岁的阿姨告诉记者，她觉得在这里逛一逛很开心，因为这里的好东西玲琅满目。逛集市可不仅仅是女士的专利哦，爸爸们也都在玩具、书籍和家居用品摊位驻足良久。

纵观全场，玩具、家用物品、漂亮服装、食品等最受欢迎，而奶茶摊位的奶茶不到一个小时全部售罄！摄影摊位的闪光灯和咔嚓声更为整个集市增添了些许过节的味道。

来宾们用各种各样的家伙什儿装走他们的“战利品”，小到塑料袋，布袋，大到行李箱，每个人都心满意足地离开集市。还有的妈妈说：“不敢再逛了，不然还能淘到一箱子的好东西。”从早上10点一直到下午4点，全场有60-70位服务志愿者，来来去去，非常忙碌。服务人员们虽然都忙得满头大汗，没有时间休息，但他们还是坚持工作。他们都希望通过每一个人的努力，为学校添砖加瓦，聚少成多，帮助学校尽早装上新空调。

义卖活动的顺利举办离不开组织者的精心安排，以及相关人力物力的支持。从九月份筹委会的第一次会议，到后来的每月会议，到临近活动的周会，大家都付出了很多的时间和心血。

记者从圣路易现代中文学校的张明惠总校长，陶东华校长和南海燕副校长那里了解到，为了首次义卖活动能够顺利进行，一炮打响，筹委会进行了大量的协调和组织工作。收集物品，整理物品，还有最后的售卖物品，没有志愿者的大力帮助，是不可能这么成功的。这些志愿者，其中有老师，也有家长，都非常热心，主动想为学校建设出一份力。学校各个部门也尽最大可能来支持义卖活动，比如开放会议室，调整授课地点，加强安全措施等为义卖活动保驾护航。

记者从现代中文学校的黄颖文董事长那里得知，中文学校使用的是商业空调，已经使用了近30年，2019年夏天因正常损耗而停止工作。学校具体的维修计划是修6台，换6台，一共更新12台。要实现这个维修计划，中文学校的预算是10万美元。由于学校目前所收的学费主要用于学校日常运行的开销，学校现在还没有足够的资金来维修更新空调，所以决定举办募捐活动向大家筹资。本次募捐的目标是6万美元。如果筹到的资金高于所定目标，即可留作日后的维修基金；如果这次筹款未达到目标金额，学校准备继续募捐。老师们希望能在2020年夏天之前完成空调的维修和更新工程。

据南海燕副校长介绍，学校也曾考虑通过增加学费的方法来筹得更换维修空调所需的钱款，但是考虑到不是每个家庭都可以接受高学费，因此学校领导们想出了这个两全其美的方式，即通过举办募捐和义卖活动来筹得需要的资金，实现经济效益和社会效益的双丰收。

圣路易现代中文学校将于12月8日10am-4pm继续举行义卖活动。请带上您的家人和朋友，来圣路易现代中文学校逛集市吧！地址：6710 Clayton Rd, Richmond Heights, MO 63117.

众人拾柴火焰高，滴水汇聚成江海。慈心为人，善举济世。能力不分大小，善举不分先后。善款不分多少，可贵的是各位朋友们的爱心！我们深知，尽管您不求回报，但于我们是一份信任，更是一份责任。各位亲爱的朋友们，请伸出您温暖的双手，送上您有力的支持，帮助学校，帮助自己，共享募捐的成果吧！

记者：徐智博，唐一丁

指导老师：张俊逸

组稿：孙葆清

撰稿：陶东华，张明惠，黄颖文，徐智博，唐一丁

摄影：黄颖文，任丽丽