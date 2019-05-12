圣路易现代中文学校 2019年度数学竞赛圆满结束

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

自圣路易现代中文学校2005年开办数学课程以来，丰富多彩的课程吸引了越来越多的小数学爱好者们，成为了圣路易现代中文学校的一大亮点。

目前学校开设从一年级到高中不同层次的数学课程，数学教育团队也逐渐完善。教师之间相互学习，相互交流，资源共享，教学水平也得到很大的改善。虽然只有每周日短短的45分钟，但教师们都利用时间引进新颖的教学方法，把数学引入现实生活中，让学生们领会到数学的用途和意义。抓住学生“好胜”的特点，创设“成功”的情境，以激发学生和学习兴趣。

高年级的学生每年组织他们去参加各种形式的数学竞赛。比如刘友祥老师的竞赛数学班多次在州以及全国范围内的数学竞赛中取得优异成绩（详细情况另见报道）。

学校每年都为数学课程举办数学竞赛，利用学生的好胜心鼓动、引导、点拨帮助学生获得成功。让学生从中获得喜悦和快乐，这样再从乐中引趣，从乐中悟理，更进一步增强学生学习数学的兴趣。

今年的年度数学竞赛在四月下旬举行。试题由各年级数学老师设计，竞赛在各年级班里的正常上课时间进行。评分和奖励标准由各年级数学老师制定，中文学校监督和审核。

我们感谢圣路易现代中文学校的数学教育团队成员们，刘声波，章稳，郭振华，李宇丹，居涛，Anthony Wang和刘友祥的辛勤劳动。他们的努力换来了丰硕的成果。

2019学年数学竞赛成绩已揭晓，并公布如下。祝贺各位获奖学生们。

数学一年级

一等奖：Rachel Liu

二等奖：Vevila Zhang, Lisa Shen

三等奖：Bethany Weng, Elaine Chen

数学二年级

一等奖：Kyle Chen

二等奖：Annabelle Zhao, Austing Wang

三等奖：Tracy Zhou, Avery Zhou, Hanna Song

数学三年级

一等奖：Kevin Zhang

二等奖：Kingsley Chen, Louis Shen

三等奖：Ethan Li, Adrian Weng, Jinghuan Xu

数学四年级

一等奖：William Zhang

二等奖：Ryan Chen, Bryan Yang

三等奖：Kevin Liu, Joyce Li, Jonathan Schenck

数学六/七年级:

一等奖：黄晨安(Chistopher Huang)

二等奖：Sky Jacobson

三等奖：付苗苗 (Grace Fu)

数学八年级

一等奖：Andrew Wang

二等奖：Timothy Zhang, Stephanie Li

三等奖：Natalie Claybaugh, Bohan Pan

数学提高班 八-十年级:

一等奖：Matthew Huang, Michael Serrano

二等奖：Luke Tu

三等奖：Aditya Kondepudi

竞赛数学-小学

一等奖：Steven Xiao

二等奖：Sky Jacobson

三等奖：Miles Lin

竞赛数学-六年级

一等奖：Andrew Wang

二等奖：Newman Shen

三等奖：Gavin Zhang, Joshua Lam

竞赛数学-八年级

一等奖：Tina Wang

二等奖：Jason Zhao

三等奖：Jerry Chang, Michael Zhou

竞赛数学-九年级:

一等奖：Kevin Tang

二等奖：Aric Wang, Tina Wang, Sophia Xu

三等奖：（缺）

竞赛赛数学-十年级

一等奖：Kevin Tang

二等奖：Michael Serrano

三等奖：Jessie Lin