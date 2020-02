圣路易现代中文学校2月16日复课通知 (SLMCS resume class on 2/16/2020)

2月15日(週六)下午3:30 – 4:30, 华大医学院流行病学专家谢凯文医师(Dr. Kevin Hsueh)特别与华人社区代表们就目前中国国内疫情和美国目前相关情况召开特别网络会议。圣路易现代中文学校的几位主要负责人参加了会议。会议的主要内容是:CDC和密苏里州的公共卫生部门正在密切关注中国和美国国内的疫情发展。密苏里州没有发现可疑和确诊病例。目前看来,新冠肺炎在美国大规模扩散的可能性极低。流感应该是大家更加重视的问题。现在各种媒体上的不实信息很多,大家对此要有判断能力。也不需要过度紧张。一切日常活动保持正常进行。关键是要遵守常规卫生习惯,包括勤洗手或携带消毒液。不需要取消学校正常上课和一切社区活动。会议上专家特别强调:华人社区保持各种活动正常进行非常重要!有利于帮助整个美国社会的稳定!

各位圣路易现代中文学校的老师,家长和同学们,

大家好!

经过学校管理团队集体商议,这周日(2月16日)恢复上课。

依据CDC提供的控制病毒传播的指导方针,呼吁大家特别注意:

凡最近从国内回美或访美人员,及其近距离接触的家人和室友,暂时不要来学校(自觉隔离两周,确保平安无事后再返校活动)。也请有流感和感冒症状的人在家修养,无症状后再返学校参加活动。这是一种责任,也是一种担当,不仅关系到您和家人的健康,也关系到学校全体师生员工和家庭的健康。

学校的预防措施包括:

1)对于近期回国的老师,我们将安排代课老师代课,以解除老师和家长的后顾之忧。

2)学校准备了消毒洗手剂和消毒纸巾,供老师和学生们使用。家长们也可以为自己的孩子准备好一瓶消毒洗手剂放在书包里,以方便使用。

3)为了减少楼道滞留人员,请家长们送完孩子后,尽量不要在教室/楼道滞留,仅留值班家长在教室门口协助老师的教学工作。

4) 如果天气气温合适,老师们会适当开窗以保持空气流通,减少空气滞留。

保证学生和家长们有一个健康、安全的学习环境需要全体学生和家长的共同努力和配合!请大家自觉遵守此项规定!互相提醒监督!

谢谢大家的理解和支持!

圣路易现代中文学校

2020年2月13日

Dear SLMCS Family,

The SLMCS school administrators have decided to resume classes this weekend, Feb. 16, 2020,

According to CDC recommendation: If you have traveled to China or returned from China recently, please self-quarantine for 14 days. This includes refraining from attending/visiting SLMCS. Please do the same if you have flu like symptoms.

The SLMCS has enacted the following procedures for the safety of our community:

For SLMCS teachers returning from China recently, they will not return to SLMCS for 14 days and their classes will be led by the substitute teacher. SLMCS is equipped with hand sanitizers as well as sanitizer wipes. Parents are encouraged to send their students to classes with their personal supply of hand sanitizer. To avoid unnecessary personnel in the SLMCS building, we are asking anyone who is not taking classes to leave the facility as soon as possible. When weather permitting, SLMCS will try to open classroom windows to aid the exchange of fresh air.

We ask for everyone’s cooperation in keeping our school safe and healthy.

Thank you for your support and understanding,

SLMCS

2/13/2020