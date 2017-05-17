圣路易现代中文学校2017年学生毕业典礼及汇报演出实况记录

这是一个春光灿烂，阳光明媚的五月！这是一个充满希望，满怀梦想的五月！

【圣路易时报讯】这是一个春光灿烂，阳光明媚的五月！这是一个充满希望，满怀梦想的五月！13日下午6时，圣路易现代中文学校一年一度的年度盛事：2017学年毕业典礼及汇报演出在经过GALA筹委会成员徐群，黄颖文，张明惠，朱晓东，季清洲，岳平，张欣，唐志文，闵珠，张燕萍，黄若若，张丹缨，孙福鑫，车济凤，王飞等人紧锣密鼓的筹备和在指导老师们的指点下，经过多次缜密的彩排后在密苏里州立大学圣路易斯分校的J.C. Penney Hall隆重举行。

首先，大屏幕上播放了由今年即将毕业的学生们发表的毕业感言的短片引起了在座的许多家长和同学们的深刻共鸣！

在校董事长徐群先生慷慨激昂，热情洋溢的开幕词中我们了解到：以Gala为起点，创建于1997年的圣路易现代中文学校正式开启了建校二十周年校庆庆典的众多庆祝项目，其中包括：圣路易现代中文学校校庆二十周年纪念册的编纂；在即将到来的暑假与国务院侨办联手举办的“中华大乐园夏令营”，让身在圣路易斯热爱中华文化的学生们不出家门就能够享受到由侨办特派的专业师资带来的原汁原味的中华文化大餐；与中国侨联“亲情中华”艺术团联合举办的大型歌舞晚会也即将在八月为圣路易斯的广大民众精彩呈上！

另外，徐群先生还提出：在目前已有的圣路易现代中文学校的基础上，我们即将成立由才艺学校，中文学校，文化中心和艺术团共同组成的圣路易中华教育文化中心。提倡社区的民众都积极参与进来，让我们圣路易现代中文学校能够成为真正意义上的社区民众信赖的家园！

接下来是现代中文学校校长张明惠女士的讲话。她说：我们现代中文学校能够取得今天这样的佳绩，要感谢教师们的辛勤付出，义工们的无私奉献和家长们不懈的坚持！我们学校的学生们更是在全美、全州举办的各项比赛中（例如：由数学老师刘友祥教授的8年级组获得数学竞赛的第一名；由舞蹈老师梁谢筱渝指导的舞蹈《鸿雁》和《俏花旦》获全美中文学校协会举办的“华舞杯”舞蹈比赛的第三名，《万泉河边》和《苗山姑娘》分别获得优胜奖和鼓励奖）取得了骄人的成绩！在董事长徐群先生，总校长黄颖文先生和中文学校校长张明惠女士携同毕业班的班主任孙永宁老师共同为毕业生颁发了毕业证书并合影留念之后，我们可爱的毕业生们为学校献上了有本届毕业生们亲笔签名的现代中文学校的校徽。孩子们太可爱了，他们把对中文学校的真情挚爱用这样的一种方式表达了出来。

接下来，在总校长黄颖文先生的发言中再次明确了我们学校今年的工作重点，和如何能够更有效地利用我们学校现有的资源，更好地为我们的学生创造各种机会和条件，让他们能够走出去，积极参与各种社会活动，各种比赛，拓宽他们的视野，提高他们的能力！再次感谢学校的管理团队，老师，义工和家长们的无私奉献！

至此，期盼已久的，一年一度的GALA汇报演出由九位学生组成的，训练有素的主持人队伍的出场正式拉开了帷幕！第一个节目是由学前班张维老师指导的儿歌表演唱：一个小不点。当可爱的一个个的小不点儿们用他们稚嫩，有趣，发音标准的童声齐声合唱着“小不点”的时候，全场爆发出了阵阵热烈的掌声，。。。接下来依次出场的由胡彤，阎明老师指导的唱歌小班，中班，成人班表演的声乐类节目，歌曲优美动听，旋律清新流畅；由付微微，吴雅敏，梁谢筱渝，高丽群老师指导的舞蹈小班，大班，成人班表演的民族舞，现代舞及形体类节目，精美的服装，旋律和舞姿无不博得在场观众们此起彼伏的热烈掌声；由张丹缨老师指导的快板剧“武松打虎”让观众们在幽默，诙谐的表演氛围中充分领教了孩子们强大的中文基础；由蔡竞朝老师指导的舞台剧 “司马光砸缸”用同学们耳熟能详的中国传统故事教会了小朋友们一个新的道理；由车济凤老师指导的小品“月光宝盒之穿越五千年”让孩子们在轻松的玩闹中切身体会传统中华文化的魅力；由朱明辉老师指导的太极班表演的极具中国特色的太极拳，太极扇等节目都精彩纷呈，专业性极强！

连续4个多小时，以“感恩，感谢，感动”为主旨的整场汇报演出的现场喝彩声，掌声不断！这掌声是对参演的所有学生和老师们多日精心排练的鼓励和肯定！是对我们学校一直以来精益求精的教学成果的赞同和肯定！也是对我们学校各管理职能部门共同协作，合作创新的认同和肯定！2017 年圣路易现代中文学校学生毕业典礼及汇报演出在一片鲜花，掌声，笑脸，祝福，欢呼和喝彩声中圆满地结束了！

二十年风雨兼程，二十年飞跃发展，让我们再次衷心感谢我们的管理团队，老师，家长和义工们对我们学校的大力支持，相信圣路易现代中文学校在大家的鼎力支持下一定会越办越好！成为传授，传播中华文化的战略基地。亲爱的同学们，虽然你们今天毕业了，但是请不要停止学习中文的脚步，要学以致用，要学会真正地用中文这门语言与世界交流！就让我们约定：二十年后 再聚首！

——刘长春