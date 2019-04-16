圣路易现代中文学校2019年中文演讲比赛纪实

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

就像春天如期而临，圣路易现代中文学校一年一度的演讲比赛也于2019年4月6日如期而至。孩子们用最真实动听的声音诉说着一个个关于中文的故事。经过激烈的角逐，最后k-12年级分别有40，67，80，25位同学获得了一等奖，二等奖，三等奖和鼓励奖的好成绩！成人双语班也有3位一等奖，5位二等奖，和6位三等奖。下面让我们来回顾一下大小同学们的精彩表现吧！

二年级组

由于今年的雪情严重，学校不得不将比赛放在周六非正常上课的日子里。小朋友们星期六一般都安排了许多其他活动，但是他们还是客服重重困难，积极地投入到比赛中来。比赛时间还没有到，学校里已经人声鼎沸。布置会场的，准备评审材料的，寻找比赛场地的老师、评委、学生、家长来去匆匆；学生们的神色既紧张而又带着兴奋。

二楼大厅教室里二年级演讲比赛的小朋友们已经摩拳擦掌了。小朋友年纪虽然小，但是精神气一点也不小。演讲的故事也是多种多样。看，在“狐狸分肉”的故事里，狡猾的狐狸和傻傻的小狗被形容的惟妙惟肖；而在“兔子和老虎”的故事里，可爱的小白兔，凶猛的大老虎被她表现的淋漓尽致，赢得阵阵掌声。来源于生活素材的原创故事更是饶有趣味。卖豆腐老板的“我的理想”，当旅行家的梦想，回国参观“大熊猫 ”的经历，象棋比赛胜不骄、败不馁的教训，游记，爱好，以及家庭自画像等故事生动有趣，充满感染力，给大家留下深刻的印象。自创“学会感恩”从感恩父母到感恩大家，让听众深深感受到演讲者的赤忱之心，深为感动。而吟诵长长的“琵琶行”一文并加上演讲者自己的注释理解，则让观众让人叹为观止。

比赛在竞争激烈中结束，所有的同学都高水平的发挥了自己的演讲能力，并且进行了充分的准备，给自己的故事带上了展板，玩具等道具。这次的比赛充分体现了圣路易现代中文学校强大的中文教学水平。每个小朋友的精彩讲演都是他们努力的结果，无论胜负，他们都是成功者。

三年级组

三年级孩子们的演讲用两个词形容就是“真挚”和“童趣”。孩子们的选题从哲理深刻的寓言故事到优美动情的散文，从原汁原味的中国习俗到各家屋檐下妙趣横生的故事，评委和观众们都被孩子们或天真烂漫，或幽默风趣，或温暖感人的演讲深深地吸引了。故事的选择更是五花八门，有讲安徒生的童话故事，曹冲称象，和冰糖葫芦的故事；也有自己的亲身经历，如中国式婚礼，回台湾探亲和著名的国际沙雕节，自己成长过程中的小趣事，各地游记等等给大家留下了深刻的印象。

稚嫩的声音，灿烂的笑脸，真挚的情感；是爱，是暖，是希望，你们就是人间的四月天！

四五年级组

比赛开始前，评委老师及家长早早地就来布置场地，摆桌椅，忙得不亦乐乎。小演讲者们也是兴致勃勃，各个摩拳擦掌。作为老师和评委，我们非常惊讶地听到这些孩子用如此流利的中文，分享了他们成长的故事、游记和他们对生活的感悟，我们更是跟随着他们的演讲感受到孩子们心里的纯真世界。

两位同学分享了他们学习中文的她讲述了自己学中文的酸甜苦辣，同时也是收获满满的经历。他们不仅将多首古诗穿插在他自己写的文章里，读懂“夜来风雨声，花落知多少”，还能感受到“谁言寸草心，报得三春晖”，甚至能熟练地背诵“三字经”，张嘴就会说出“八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑”等一系列顺口溜。

两位同学“暑假游黄石公园”和“加州游”的游记不仅写得非常精彩，两位演讲者的描述也十分生动，大家仿佛也身临其境地来到了黄石公园，和演讲者们一起欣赏七彩的喷泉、成群漫游在水边草地上的美洲野牛，旁若无人吃草的小鹿，还有在路上气定神闲、经常“挡路”的麋鹿，以及在河边饮水的骡鹿；一起在洛杉矶的威尼斯海滩嬉戏、在迪士尼乐园游玩、一起行走在好莱坞星光大道上。

无独有偶，四五年级的小朋友也有一个改编的关于“感恩”的故事，列举了《农夫和蛇》、《东郭先生和狼》等多个故事，告诉我们要学会感恩：感谢父母的养育之恩，感谢老师的教导之恩，感恩每一个帮助过我们的人，感恩是一种美德。

其他演讲题目也是五花八门。源自生活的“转学记”，“我的弟弟”和爱好智力拼图，还有自创的“三只太空小猪”，改编的“朋友和熊”，故事“老鼠和狮子”和“猴子吃西瓜”。而改编的故事“詹姆斯阿米斯里拉德”剧情复杂，人物丰满，层次分明，小小年纪把一个繁杂的历史故事整理的条条有理，难能可贵！

最让我们印象深刻的是五年级的尹橡籽，她演讲的题目是“我对换位思考的认识”，这么小就开始思考这么深奥问题，着实令人佩服。因为菜地里的虫子吃掉了她最喜欢的、奶奶为她特意种的空心菜，她非常生气，由此也非常痛恨小虫子。通过和奶奶讨论分析虫子为什么吃空心菜这个问题，从痛恨虫子到理解虫子。尹橡籽小朋友落落大方，自信而从容地阐述自己在这个过程中对换位思考的体会和感受。不由的让人感慨“人小鬼大”、“自古英雄出少年”。

演讲比赛虽然结束，但孩子们稚嫩甜美的声音仍然萦绕在我们的脑海中。感慨于中文学校给孩子们提供了这个锻炼的机会，感慨孩子们在这个非中文环境下能够坚持说中文，感慨家长的坚持，和老师们对孩子们的辛勤付出。祝愿孩子们在中文学校里，快乐的学习中文，把中国文化一代代传承下去。

六七年级组

演讲比赛共有二十位同学参加。同学们和家长的兴致都非常地高，整个场地坐满了学生和前来支持的家长。演讲内容精彩不断，演讲题材琳琅满目。有讲自我创作的，有讲自己的旅游经历的，有讲自己运动或学习经历的，有讲历史或人物故事的，还有讲童话故事的。王菲和郑旭坤同学以出色的表现获得了六年级组一等奖。王菲同学改编的“幸福的森林”讲述了小动物的故事，让大家懂得学会从我做起，让世界变得更温暖。郑旭坤同学绘声绘色地讲述了一只有爱心的小猫的故事。七年级组，富家辉同学以一篇自我创作的“永远不能放弃”的演讲稿获得了一等奖。他讲述了2017年诺贝尔医学奖得主马里奥.卡佩奇面对困难，从不放弃的故事，语音标准，充满激情，获得了评委们的一致好评。这次演讲比赛反映出学生较高的演讲水平，竞争激烈。他们的演讲博得了在座家长和学生的阵阵掌声。

十、十一年级组

在这个春暖花开的季节，十年级和十一年级的十几位精神抖擞的参赛者和满怀期待的家人，由学校领导、资深老师、家长代表组成的评委团也全体按时就位，一起拉开了这场年度演讲大赛的帷幕。所有观众都非常期待着同学们用他们没有那么驾轻就熟的母语，多角度、多内容地分享自己的故事、诗歌、游记等，并随他们的演说去感受他们的所喜所乐、所思所想。

十几个参赛者可谓主题丰富，表达方式各有赢人之处，获得的掌声和赞叹声也是不绝于耳。周密同学落落大方，和大家分享了她的北京之旅，特别是她观看天安门广场升旗仪式的感受，这场实实在在的爱国教育和那面迎风飘扬的五星红旗一样肯定在她的心里永存光辉；杨钰姗的作品“我的弟弟”，将生活的点滴巧妙的串联起来，信手拈来的故事真实、有趣、感人，特别是她的表达自然、流畅，可谓上乘表现；严心迪同学娇小可爱，但她的自信和从容令人印象深刻，她的保护环境的主题更是让我们这些成年人佩服，她的演讲里有自己的收集的大量科学事实，更有自己对环境恶劣的分析和见解，特别是从我做起、从身边小事做起的热切倡议，可以说成功的从一个初中生身份探讨了这个世界级的大问题；许馨月的“奶奶的故事”，把一个好几十年前克服封建思想的重重阻挠，想尽办法走上求学之路的小姑娘-今天的老奶奶的故事，生动感人的讲诉给大家。故事里有欢笑和有泪水，有奋斗有成功，充满了励志的情怀，不仅让我们对她的奶奶肃然起敬，也对她分享故事的能力竖起大拇指。杨秀峰同学侃侃而谈自己最敬佩的人，虽然是他七八岁的小弟弟，但却是一个令所有听众感到惊奇、敬佩的超级象棋神童。他从哥哥的视角让我们知道了这位打败国际大师的小家伙成功的经验和他作为一个小弟弟在生活里可爱、真实的一面…..还有唐瑞秋和刘宇森精彩、感人的做义工故事，他们踏实肯干、奉献社区的精神真的是同学们学习的榜样；黄榕同学的东方之旅更是在旅游的同时深深体会到家乡亲人和朋友的深情厚爱；陈忻宇的“我愿做一只风筝”的诗朗诵，满怀深情的道出了对妈妈的承诺和热爱；徐智恒的“假乞丐”的故事，浅入深出的解读了善良被利用的困惑…..

十二年级组

十二年级的中文演讲比赛精彩纷呈。梁翰堂同学以《故乡之旅》为比赛拉开帷幕。他为我们讲述了去年夏天回父亲老家的寻根经历，并号召其他同学也要回中国去寻根。王奕阳同样为我们讲述了她暑期去中国的故事。 她的《快乐的暑假》跟我们分享了她在中国参观及跟亲朋度过的快乐时光。而季凡同学则是参加了一个在中国的夏令营。他向我们介绍了在《中国夏令营》里难忘的活动。这三位同学带我们去中国天南海北旅行了一番。李昊玥同学的《游加州》又把我们带到了美国的西南，在美丽的加州游历。他们的描述生动有趣，让听者如身临其境。王少龙同学别出心裁，重温他第一次参加中文学校演讲比赛时讲的《挖土机找水喝》作为他中文学校之旅的纪念。他讲得声情并茂，引人入胜，连负责照相的老师都忘记了给他拍照留念。

这是一次正式的演讲赛事，也是一场成功的年度盛会，更是中文教育收获硕果的丰收时节。不管是学校老师，还是家长，还是学校管理人员，我们都唯有感动和欣慰：感动我们的孩子们在美语的大环境里坚持说我们的中国话，感动他们或主动或小被动的利用了无数的时间在坚持着学习，感动家长们和老师们的坚持和付出，感动我们有这么一个志同道合的中文教育团队和在北美首屈一指的中文学校。让我们大家一起携手同行、再创佳绩。

草长花开，燕舞莺飞，我们的孩子也在快乐地成长，用他们的声音用他们的热情传承着一种语言，一种文化，一种美丽的方式……

今年圣路易现代中文学校演讲比赛摄影组由多位热心家长和志愿者组成，他们是居涛、姚刚、一鸣、程铭、许良武、黄颖文、晚秋和唐志文。他们为每一位小朋友和学员们留下了精彩的照片和珍贵的回忆，我们也希望在以后的活动中有更多的热心家长和志愿者能积极参与摄影组，记录小朋友和学员们在中文学校成长的难忘时刻。本次演讲比赛的所有照片可以通过此链接欣赏和下载：https://drive.google.com/drive/folders/1Bu8K8hM4P1TzlHlQX55Zx9bjjIH1sMnQ。另外您还可以通过扫描下面的二维码浏览所有照片：



撰稿：冯莉，李赛男，李春光，奚柳，李月钗，常左威（排名不分先后）

摄影：唐志文，居涛、姚刚、一鸣、程铭、许良武、黄颖文、晚秋 （排名不分先后）

编辑：刘美清，陶东华

组稿：陶东华