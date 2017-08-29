圣路易的小百灵 唱响北京「水立方」

2017 「水立方杯」海外华人中文歌曲大赛圆满结束

今年「水立方杯」海外华人中文歌曲大赛由28个国家的43个海外赛区组成，上万名选手报名参赛。经过海选、复赛、区域决赛激烈的角逐，最终有74名青少组优胜选手和42名成人组优胜选手来京参加总决赛。圣路易的柳闻莺作为芝加哥赛区选出了的两名青少年组选手之一，参加了北京的决赛 。



圣路易柳闻莺选手

为了今年的海外华裔青少年中文歌曲大赛总决赛，主办方做了充分的准备。在短短的20天里，孩子们学习了基本的声乐知识，听知名歌唱家讲解演唱技巧，分享演唱心得。为了减压比赛间隙，组委会还组织孩子们游览长城，学习插花，书法等中国文化，也学会了许多经典的中文歌曲。

为了使每一个小选手都学到宝贵的舞台经验，比赛分初赛、复赛、复活赛、半决赛和决赛。参赛地点安排在著名的中国音乐学院音乐厅和中国民族剧院。如果说所能够在国家一流剧院演出是难得的人生经历的话，聆听国家一流歌唱家，音乐家评委的点评更是每个孩子得到的一份厚礼。通过比赛，孩子们确认了自己的长处，也知道了自己的不足，知道了天外有天。

尽管这次芝加哥赛区的两位选手无缘进入全球前十强，但此次水立方杯艰难但却美好的参赛历程却让两位选手终生难忘。她们学会了如何去面对得和失，结识了许多志同道合的小伙伴，收获了深厚的友谊。

8月8日在「水立方」举行的颁奖晚会把这次比赛推向高潮。晚会在开场情景表演《我爱你中国》中拉开帷幕。晚会分为中国心、中华情和中国梦三个篇章。100余名选手纷纷登台，与萨顶顶等国内知名艺术家共同献艺，表演了歌曲、京剧、国乐等精彩节目。全体选手还共同演唱了申冬奥歌曲《重逢》，为北京冬奥会献上祝福。国务院侨办主任裘援平、副主任谭天星、郭军，北京市委常委、统战部长齐静，北京市政府副市长程红等出席了此次晚会。

裘援平在致辞中表示，不论是来北京参加比赛的获奖选手还是没有机会来到这儿的选手，“你们都是海外中华文化的使者，为你们点赞。”

她希望，大赛选手们不仅收获奖杯，还有心手相连凝聚起的同胞之情，更有对2022年北京冬奥会的共同期待。希望有更多海外侨胞参与其中，让我们海内外中华儿女共同唱响世界和平之歌、民族复兴之歌。

为了这次比赛，圣路易现代中文学校还为柳闻莺准备了4套演出服。北京人协会的朱一民会长在微信群为她加油催票。在大家一票一票的努力下，小选手的点赞票达到近两万张。许多家长表示，我们就是要让小选手知道，叔叔阿姨支持你。

饮水思源，圣路易市有机会派代表参加这次高规格的比赛还要归功于小星星歌唱团的阎明老师。多年来，阎老师一直系统地对孩子们进行声乐训练，为孩子们争取各种演出机会，并根据每个人的特点为他们选歌。这次阎明老师又不辞辛苦到芝加哥组织比赛，陪同，指导小星星歌唱团的选手们参赛。

期待2018我们圣路斯有更多的孩子参加「水立方杯」海外华人中文歌曲大赛。