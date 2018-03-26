【圣路易时报讯】

Abhay Cashikar

Abhay现在是Ladue Horton Watkins高中的高四学生，他出生于芝加哥，后在波士顿和乔治亚居住多年，最终在六年级前随父母定居在圣路易斯。他从小就立志要服务社区与回报社区。他对工程设计颇感兴趣，喜欢从工程学的角度思考问题，并用简单的方式去解决复杂的问题。在休闲的时间里，他喜欢同朋友甚至是不认识的人一起切磋网球技艺，弹弹钢琴，或者和朋友们一起玩玩游戏，打打牌。于此同时，他还在一年半以前开始自学日语。他热衷于尝试新鲜的东西，他是一个喜欢挑战自我的人，他说正是这样的一些挑战让他成功！

Akila Nitara

Akila Nitara Anandarajah 来自Springfiled, 她出生于医生世家。她未来的规划是步父母的后尘，当一名医生。她在高中就从事了很多活动，包括担任美国未来商界领袖协会主席，科学奥林匹克队长，Health Occupation Students of America, Key俱乐部，和Mercy Medical Explorers。在空闲时间里，她帮助一间在斯里兰卡的印度教寺庙Alladi Pillaiyer Temple管理网站。