圣路易美国联邦储备银行 「社区重建行动」

造福大圣路易地区中低收入社区社团 共创美好明天

【圣路易时报讯】圣路易美国联邦储备银行(Federal Reserve Bank, St. Louis)5月10日(周三)上午十时,在圣路易市Better Family Life(美好家庭生活之家)举行2017年「社区重建行动」、社区发展训练和座谈会(Community Reinvestment Act-Community Development Training and Listening Forum),期望透过「社区重建行动」带给圣路易一个更好的明天。

「社区重建行动CRA」邀得圣路易美国联邦储备银行执行副总裁Julie Stackhouse发表「CRA 40周年展望」开幕式专题演讲(Opening Remarks – CRA at 40-Application Spirit and Letter of the Law Today), Stackhouse女士指出,社区重建行动(CRA)法案于1977年通过,旨在确认参与和接受联邦储金保险(FDIC)及联储优惠之银行机构,帮助社区需要信用审核之中低、低收入社区和非营利社团。

圣路易联邦储备银行透过CRA社区重建行动(由Yvonne Sparks领军),政策和分析(由Daniel Davis领军)和家庭金融稳定中心(由Ray Boshara 和Bill Emmon领军)三个专职团队来达成社区重建任务。 Stackhouse女士表示,面对新时代金融环境快速变化和科技不断革新,社区重建行动也面临新的挑战。

她举例,20年前,全美将近有近十万家银行机构,目前则减少到大概五千九百家,而且一直以3%之趋势年年递减,特别是小银行,很难在现今高成本之诸多保护消费者法规中生存,再加上人口减少,乡村经济,和经济衰退,预期这几年有更多的银行重整。

在此同时,金融科技的革新更是日新月异,她以由圣路易发迹的信用卡支付革新产品「Square」为例,这样非传统、低成本、不用银行介入、网际网站式的付款和金融方式直接影响贷款信用评估、银行评定、存款保险、联储优惠等,进而冲击到如何推动和应用目前之社区重建行动。

Stackhouse女士说,要为中低收入社区解决以上这些信用取得的问题,并不容易,也不是在短时间内就能克服的,但是这些都不会停止联邦储蓄银行对「社区重建行动」的支持和实践,「社区重建行动」重在社区和金融机构间的相互参与与合作,双方共同努力就能创建强有力的社区,这也是圣路易联邦储备银行举办这次训练和讲座的目的。

在专题演讲之后,进行社区重建行动「机会和经验」座谈会,由OCC货币主计办公室(Office of the Comptroller of the Currency)社区事务专员Paul Ginger担任主持人,邀得Carrollton 银行副总裁Suzanne Hough,执行主任Paul Woodruff,美好家庭生活之家发展部主任Neelu Panth,Reliance银行营运长Sheri Flanigan-Vazquez,社区关系副总裁Clayton Evans担任讲员。

午餐后则进行了银行组与社区组两组分组讨论,社区组部份由圣路易联储银行资深社区事务专员Teresa Cheeks Wilson,助理副总裁Yvonne Sparks及联邦存款保险(FDIC)社区事务专员Vanessa Randolph和Jenny Dandridge共同担任主持人。研讨会于当日下午二时半圆满结束。