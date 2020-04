圣路易郡、密苏里州卫生厅不同调 圣路易郡新冠病毒检测试剂严重缺少

【圣路易时报讯】圣路易郡郡长Dr. Sam Page今天打破沉默表示,身为圣路易郡郡长向密苏里州卫生厅申请2,500个新冠病毒检测试剂,结果竞然只收到25个。

圣路易郡郡长4月1号正式发函给密苏里州卫生厅,希望获得厅里的重视。

Dr. Page郡长同时要求卫生厅和联邦疾病控制与预防中心(CDC)同步,CDC表示只要有新冠病毒的症状都应该可以接受测试,但是圣路易郡地区的医疗人员则被要求遵照密苏里州卫生厅严格的标准,所以有些有症状的病人都被拒绝检测。

根据密苏里州卫生厅新冠病毒网站显示,CDC虽然有测试标准,但是密苏里州卫生厅要求遵照厅里的规定。(CDC has guidance for who should be tested, but decisions about testing are at the discretion of state and local health departments and/or individual clinicians.)

圣路易郡地区医疗人员被要求遵照密苏里州卫生厅严格的标准,测试的优先级是:

住院患者出现新冠病毒症状,

65岁以上或患有慢性病,住在养老院和其他“护理场所、安养中心、集体生活”的居民,

与确诊或正在等待测试的人接触后14天内出现新冠病毒症状的人。

郡长表示如果卫生厅有比较严格的测试标准因为我们缺少测试试剂,那就让应该让社会大众知道,而不是提高或严格受测标准。

另外一个问题郡长在信中提到是有关新冠病毒上报管道,密苏里州规定医疗单位要将确诊案例测试结果报告到卫生厅或圣路易郡卫生局都可以,郡长建议应同时向两个单位报告,两个单位才都有准确可靠的数据。

最后郡长也提到圣路易郡缺少新冠病毒患者住院资料,以及在重症加护病房资料,和病愈出院资料。

如果上述资料能够让圣路易郡卫生局及密苏里州卫生厅共同使用,将能够帮助追踪新冠病毒疫情发展曲线,制定因应对策。