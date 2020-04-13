圣路易郡准备临时太平间 收容新冠病毒死者遗体

【圣路易时报讯】圣路易郡郡长Dr. Sam Page在今天(4月13号，周一)早上记者会上表示，圣路易郡开始兴建一座临时太平间，收容新冠病毒死者遗体。

这座临时太平间位于70号高速公路旁Earty City，还没到圣查尔斯郡。

在Earty City现场，目前已经有空调设备的货柜车及工人正在组建，并有圣路易郡警察在现场，临时太平间预计本周末前完工。

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圣路易郡郡长在今天早上记者会上，并没有提供详细太平间细节和兴建进度。但郡长表示，所有工作人员兴建时会考虑到死者不同的宗教信仰，对遗体表示尊重。

据了解，圣路易郡目前只有一个太平间，位在圣路易郡北郡郡卫生局附近。这个太平间可容纳20个遗体，每个遗体都有一个遗体柜，由于新冠病毒疫情死亡人数增加，目前已经不敷使用。

到目前为止，圣路易郡共有42名患者因新冠病毒失去生命。郡长说每次我们有如此悲剧发生的时候，我们都应该为逝去的郡民和家人献上关怀，同时也要对遗体有所尊敬，因为他们失去了生命。

郡长也强调，我们不愿看到有更多的不幸和更多的生命损失，我们将和所有郡民一起努力，共同面对新冠病毒疫情，临时太平间的新建也是努力之一，让大家知道社区里任何失去的生命都会受到应有的尊重。