圣路易郡启动新冠病毒(COVID-19)紧急行动中心

St. Louis County Activates Emergency Operations Center in Advance of COVID-19 Cases

【圣路易时报讯】虽然圣路易市、郡和密苏里州尚未有任何新冠病毒确诊案例，基于预防和万全准备，圣路易郡今天(3月5日)开始陆续启动新冠病毒(COVID-19)紧急行动中心作业。

紧急行动中心位于 Ballwin 市 Ohlendorf West 公园 Chief William Karabas 通讯大楼内。

紧急行动中心位阶属于圣路易郡应急管理办公室(Office of Emergency Management)，应急管理办公室是圣路易郡处理各种突发紧急事件，例如水灾、龙卷风灾及2009年的H1N1流感病毒。

现在因应新冠病毒(COVID-19)疫情在美蔓延，圣路易郡紧急行动中心开始运作。

陆续启动的紧急行动中心行动包括召集各区卫生局人员、应急管理人员、新闻人员、地区医疗行动人员等单位和人员进驻。届时视新冠病毒疫情严重性，将会有更多的单位和人员需要加入。

其中医疗行动人员来自郡内主要医院和医疗机构的指定人员，他们会提供任何新冠病毒病患者监测讯息、即时病情更新及医疗资源统合运用。

身为医师，圣路易郡长Dr. Sam Page表示，我们必须做好万全的准备，随时行动。郡长说，启动紧急行动中心郡民不需要恐慌，这是我们将工作准备好，到时人员各司其责，不急不乱，以为应对。

除了启动紧急行动中心，郡卫生局目前准备和社区联系，并协调其他部门人员加入工作，共同面对可能发生的疫情，开始作战。

圣路易郡已于3月3日推出新冠病毒疫情网站 www.stlcorona.com，网站随时更新疫情状况及健康资讯。圣路易郡郡卫生局同时公布新冠病毒疫情专线电话314-615-2660，周一至周五上午八时至下午五时，同时还有语言翻译服务，可供郡民使用。