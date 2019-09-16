【圣路易时报讯】前郡长Stave Stenger因案起诉而于今年4月29日接任圣路易郡郡长的原圣路易郡郡议员Sam Page，9月12日(周四)下午四时至五时，在郡政府九楼会议室，首次约见圣路易地区亚裔社团代表，听取各界意见，同时聚焦2020人口普查。

参加会谈的亚裔社团代表包括华助中心主任朱一民、董事刘敏，美华协会会长Thong Tarm，董事Rita Chu，2020人口普查地区经理范恺苓(Caroline Fan)，亚美商会代表，印度社团代表等三十余人。

民主党籍圣路易郡郡长Sam Page是一位麻醉医师，1999年首次当选Creve Coeur市市议员，2001年连任，2002年当选密苏里州众议员，连任三任，2008年竞选副州长失利，2009年参选密州参议员党内初选失利，2014年补位当选圣路易郡郡议员，2016年连任，2017年Page当选郡议会议长，2019年4月29日就任圣路易郡郡长。

12日当天陪同Page郡长出席的圣路易郡官方代表有前资深郡议员、郡议会副议长，目前是圣路易郡政府多元化，公平和全面性办公室主任Hazel Erby，多元化办公室组长Jack Thomas，郡社区强化主任Ethel Byndom和郡选区服务主任Christina Phan。