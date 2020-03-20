圣路易郡首位新冠病毒死亡案例 60余岁女性病患，没旅行史，不幸今天在医院不治身亡

密苏里州新冠病毒确诊案增至53例 死亡3例 圣路易郡增至10例 圣路易市增至5例

【圣路易时报讯】

圣路易郡郡长今天(20日)下午6点召开记者会，宣布圣路易郡首位新冠病毒死亡案例，是圣路易郡60余岁女性居民，没有旅行史但有其他疾病，本周送进Mercy医院，48小时内确诊新冠病毒，不幸今天在医院不治身亡。

Mercy医院医师

圣路易郡卫生局代理局长Spring Schmidt​ (中)

密苏里州新冠病毒确诊案例增至53例，死亡3例。

死亡的第1例是3月18日在密苏里州Boone郡哥伦比亚地区居民，因旅行感染。在被诊断出新冠病毒的第二天，18日(周三)被送往哥伦比亚大学医院不治。

第2例是今天(3月20日)在密苏里州Jackson郡居民，细节没有公布。

圣路易郡死者是第3例。

就在3月19日一天之内，圣路易郡新冠病毒确诊案例增加五例，到目前为止总共高达10例。

新增的五例年龄层有20余岁到80余岁，其中的例5是20余岁病患，旅行感染。例5是一位余岁病患，感染原因不清楚。第3例旅行感染。

圣路易市已确认3例新冠状病毒病例，截至19日(周四)晚，圣路易市共有5例。圣路易市不发布有关病例的任何进一步信息。

圣路易市卫生局表示，工作人员正在查验每位病例，以确定他们与谁密切接触过，以便监控并控制潜在的传播。

圣路易周三发生华盛顿大学两名医生确诊新冠病毒，有人称，圣路易市的第二例确诊病例是某医院医生，圣路易市市长Lyda Krewson根据联邦医疗隐私法(Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA))不能证实上述细节。

华盛顿大学在圣路易地区有两间医院，分别是BJC及儿童医院，如果贸然违法宣布，将会引起更大的恐慌。Krewson市长呼吁不要任意揣测，应交由卫生局及相关部门妥善处理。

Krewson市长说，如果案例是你的家人，我不会宣布。

Krewson市长再次强调，如有有任何感冒、流感和新冠病毒症状(发烧到100.4度、有呼吸系统症状,包括咳嗽和呼吸吸急促)，请不要上班，不要上学，立刻打电话给医生。

为让圣路易所有人能够获得及时更新的新冠病毒疫情，圣路易郡郡长Dr. Sam Page今天20日(周五)宣布，圣路易郡将提供即时短信警报系统服务并每日更新。

如有需要请发短信STLOUISCOALERT至67283。

圣路易郡新冠病毒疫情专线电话314-615-2660。

如果需要语音翻译服务，请打以下密州、圣路易郡、圣路易市和医院电话，可要求翻译中文:

圣路易市新冠病毒疫情专线 – 314-657-1499

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圣路易郡新冠病毒疫情专线电话 – 314-614-2660

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圣路易郡Mercy医院新冠病毒直通车检测 – 314-251-0500

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密苏里州卫生厅公布全州新冠病毒热线电话 – 877-435-8411

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