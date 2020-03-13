【圣路易时报讯】圣路易卫生局今天(3月13日)宣布圣路易郡第二例新冠病毒确诊案例,是一位50余岁病患,是由国内旅行感染,与第一例由意大利回来的女大学生无关。

圣路易卫生局目前没有足够的检验试剂,每天只能检测三到五人。如果郡民有感觉不适,请打圣路易郡新冠病毒疫情专线电话314-615-2660和密苏里州卫生厅公布全州新冠病毒热线电话877-435-8411，这个电话由医疗专业人员一周七天24小时接听。

圣路易郡新冠病毒确诊第一例患者为20岁在外州就读的女学生，自意大利旅行返国后感到不适，经送圣路易Mercy医院负压病房，确诊罹患新冠病毒。

经治疗后目前该名患者已离院返家隔离中。病患及父母亲均警觉严重性自主管理中。

后续状况发展请密切注意圣路易时报网站 www.scanews.com，联邦疾病预防和控制中心(CDC) 网站 www.cdc.gov/coronavirus，密苏里州网站 www.health.mo.gov/coronavirus，及圣路易郡新冠病毒疫情网站 www.stlcorona.com。

圣路易郡郡长Dr. Page同时再次公布圣路易郡新冠病毒疫情专线电话314-615-2660。