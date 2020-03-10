【圣路易时报讯】在3月7日(周六)圣路易发生第一起新冠病毒(COVID-19)确诊案例后,这几天社区反应强烈,社交媒体各种消息不断,增加社区恐慌。

圣路易郡郡长Dr. Sam Page,圣路易郡卫生局联合局长Spring Schmidt 9日(周一)下午五时在圣路易郡紧急行动中心再次召开记者会,向社会大众说明。

郡长Dr. Page首先强调,这个家庭并没有违反隔离规定 。

详细经过时间为周六(7日)下午1点25分,圣路易郡接获通知可能有新冠病毒案例,郡随即上报州政府及联邦疾病预防和控制中心(CDC),4点01分郡接获实验室报告后,5点45分上报密州卫生厅及CDC,CDC在6点半正式通知圣路易郡确认案例,郡政府随即口头通知病患及家属隔离。

郡长也表示到目前为止,全美没有任何根据法律,正式书写的书面隔离命令可供使用,目前都是以口头方式通知。圣路易郡明天会和密苏里州卫生厅就此研商。

至于病患家庭住家安全,郡长说警方已在住家附近巡逻以策安全。郡长再次强调病患及家属均会按照规定做自主隔离,请民众不要惊慌。

在Creve Coeur市的Bayer公司今天也宣布关闭园区,该公司有一位员工因有关旅行,正在监测中,目前并不确定监测结果。

本次新冠病毒确诊案例所接触的人均已全面展开调查了解,CDC表示航班没有问题,火车班次Amtrak公司已联系所有该班列车乘客和工作人员,并追踪健康情形。

郡长最后表示,对圣路易郡而言,这次有很多值得学习的地方,我们接受教训,向前做出最好的准备和反应。他也得知St. Charles郡有四位正在监测中,详细情形尚未确定。

圣路易郡卫生局联合局长Spring Schmidt则表示,目前圣路易郡有一位接受检测,三位正在监测中。由于如果没有症状, CDC不同意检测,所以并不能够对确诊案例的父亲和其他家庭成员做检测。