圣路易郡郡长选战开打
现任郡长Dr. Page、估税长Zimmerman 宣布参选

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St. Louis County Executive Sam Page, left, and St. Louis Assessor Jake Zimmerman are planning to run in the 2020 Democratic county executive primary. Zimmerman made his bid official on Oct. 29. FILE PHOTOS I CAROLINA HIDALGO AND LARA HAMDAN I ST. LOUIS PUBLIC RADIO

【圣路易时报讯】2019年近尾声，2020年即将开始，2020大选已然点燃战火，与圣路易郡息息相关的圣路易郡郡长一职也将于2020年改选。圣路易郡现任郡长 Dr.Sam Page 10月31日正式宣布将参选2020年郡长，正式起跑造势活动订11月21日(周四)下午六时至八时在Machinists Hall举行。

就在两天前，现任圣路易估税长Jake Zimmerman亦于10月29日正式宣布竞选圣路易郡郡长。

由于圣路易郡郡长近年来一直是民主党天下，所以民主党候选人经过党内初选阶段取得决选资格后，很有可能当选郡长。

圣路易郡现任郡长Dr. Sam Page是一位麻醉科医师，曾任密州众议员，圣路易郡郡议员。2019年4月前郡长Steve Stenger因案起诉辞职，郡议会召集紧急会议，郡议员以5比1票数选出Dr. Sam Page接任郡长。

Dr. Page接任郡长后强调重整圣路易郡，坚持「诚实，可靠，透明」施政方针，推行高品质郡政服务，弥补圣路易郡Steve Stenger担任郡长所失去的五年时间。事实证明，Dr. Page担任郡长后，的确推行了许多新政及改革，由加强公共安全到创造就业机会，促进党派协合，有目共睹。

担任郡估税长八年的Jake Zimmerman，曾任密州众议员，Zimmerman在参选宣言中指出，圣路易郡需要重整腐败，祛除贪污和不当行径，需要的是一位诚实、公正、有改革远见的领导，以他八年的郡政经验和曾任职密州检察长办公室工作经历，Zimmerman决定参选郡长。

民主政治就是要经由选举、选贤与能担任公职，2020年是大选年，自总统以降各级政府领导都将举行改选，呼吁读者们做好选民登记，届时一人一票，以选票选出最佳人选，带领圣路易郡向前迈进。

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