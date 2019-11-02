【圣路易时报讯】2019年近尾声，2020年即将开始，2020大选已然点燃战火，与圣路易郡息息相关的圣路易郡郡长一职也将于2020年改选。圣路易郡现任郡长 Dr.Sam Page 10月31日正式宣布将参选2020年郡长，正式起跑造势活动订11月21日(周四)下午六时至八时在Machinists Hall举行。

就在两天前，现任圣路易估税长Jake Zimmerman亦于10月29日正式宣布竞选圣路易郡郡长。

由于圣路易郡郡长近年来一直是民主党天下，所以民主党候选人经过党内初选阶段取得决选资格后，很有可能当选郡长。

圣路易郡现任郡长Dr. Sam Page是一位麻醉科医师，曾任密州众议员，圣路易郡郡议员。2019年4月前郡长Steve Stenger因案起诉辞职，郡议会召集紧急会议，郡议员以5比1票数选出Dr. Sam Page接任郡长。

Dr. Page接任郡长后强调重整圣路易郡，坚持「诚实，可靠，透明」施政方针，推行高品质郡政服务，弥补圣路易郡Steve Stenger担任郡长所失去的五年时间。事实证明，Dr. Page担任郡长后，的确推行了许多新政及改革，由加强公共安全到创造就业机会，促进党派协合，有目共睹。

担任郡估税长八年的Jake Zimmerman，曾任密州众议员，Zimmerman在参选宣言中指出，圣路易郡需要重整腐败，祛除贪污和不当行径，需要的是一位诚实、公正、有改革远见的领导，以他八年的郡政经验和曾任职密州检察长办公室工作经历，Zimmerman决定参选郡长。

民主政治就是要经由选举、选贤与能担任公职，2020年是大选年，自总统以降各级政府领导都将举行改选，呼吁读者们做好选民登记，届时一人一票，以选票选出最佳人选，带领圣路易郡向前迈进。