【圣路易时报讯】就在一个月前的今天，密苏里州州长Mike Parson在圣路易郡郡政府9楼新闻发布会宣布，圣路易郡，也是密苏里州第一个新冠病毒确诊案例。

第一个新冠病毒确诊案例是一位20岁，住在圣路易郡的大学生女生，她在意大利游学从意大利搭机返美到芝加哥，然后坐Amtrak火车回到圣路易。3月4号发觉不舒服后到Mercy医院接受检测，三天后3月7号确诊。

结果，这位同学的家人违反了自我隔离命令，新闻发布会当晚，这家爸爸带了位名病患的妹妹参加了Villa Duchesne and Oak Hill School (VDOH)学校在Clayton市Ritz-Carlton大酒店的father-daughter舞会。

[/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

在VDOH学校给家长的信中表示，这家爸爸和妹妹并不知道姐姐已经确诊，当他们抵达舞会会场得知后，立即离开了舞会会场。

这个家在Ladue的家庭由家庭律师出面告诉新闻界，这家人从来没有被告知需要自我隔离，必要时不惜提出法律诉讼。这件事当时在圣路易掀起轩然巨波。

30天以后的今天，密苏里州因新冠病毒导致的病例和死亡人数达到了新高，州卫生官员表示，已有3,037例确诊阳性和53例死亡。

除了对密苏里州人的健康造成影响外，州长Mike Parson周二表示，在过去一周中，有10万多人申请失业救济。州长表示，600美元的联邦失业补助金最早将于4月12日当周用于失业救济。

圣路易市新冠病毒确诊案例: 476，待确诊案例: 17，监测案例: 142，死亡案例: 12人。

圣路易郡则有1,173新冠病毒确诊，24例死亡。

圣查尔斯郡确诊案例: 271，死亡案例: 9人。

圣路易郡同时也陆续发布了几项行政限制命令，遏止疫情的蔓延。

3月13号，圣路易郡宣布进入紧急状况，禁止200人以上聚会，

3月20号，禁止十人以上聚会，餐厅被迫关闭堂食区，仅能提供外卖服务，

3月23日，圣路易郡宣布居家令，所有居民除非生活必要，均须留在家中到4月22日截止，

4月3号，密苏里州州长宣布全州居家令行，这项命令一直到4月24号。

圣路易大都会区疫情专案组组长Dr. Alex Garza医师估计，在接下来的两到三个星期是疫情高峰期，是圣路易最困难的时候。根据目前数字显示，四月底前大圣路易地区将有8万人确诊，将会有3,000人需要入院治疗，这是在大家遵守居家令情形下保守的估计。

如果大家都遵守居家令，保持社交距离，还有勤洗手，维持个人卫生习惯，这个数目有可能会降低。

在大圣路易地区，圣路易市、圣路易郡和圣查尔斯郡都公布新冠病毒确诊案例邮政编号地图，居民可以了解所住地区新冠病毒蔓延情形，遵守居家令，不要在外趴趴走。