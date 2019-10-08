圣路易 “金秋华夏夜” 音乐歌舞晚会完美落幕！

“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会完美落幕！500多人的剧场几乎座无虚席，14个节目集歌、舞、器乐、小品为一体，编排合理、紧凑，演出一气呵成，充分体现编、导、演及舞台工作团队的高素质与合作精神。

著名小号演奏家朱海不愧是国家级演员，吹奏表演功夫均具上乘，小号声起，观众便情绪高涨，有节奏的鼓起掌来；三分钟长的一个音一口气到底更把观众们惊得目瞪口呆。

刘承熹、陈红率芝加哥东方艺术团话剧团携小品“网红豆腐脑”登台，给圣市观众带来额外的惊喜。小品包袱不断，高潮迭起，老华侨回国探亲遇到的人和事让台下观众感同身受，为之共呜。

小提琴演奏家强萧萧，钢琴演奏家沈文领衔的器乐节目一如即往地精彩。

胡彤老师的独唱如黄莺啼鸣，悦耳动听。

舞蹈团员们几年的刻苦训练造就了舞技的长足进步，无论是“行云流水”还是“水之灵”，或灵动飘逸，或妩媚迷人，都引人入胜；

尤其是70高龄的总导演谢老师亲自披挂上阵，与小童美伊合跳双人舞“梦中的额吉”让人感动落泪。

合唱团员们也不负众望，继春节晚会两首优美的合唱大获好评后，这次的男生小合唱，女声小组唱，大合唱均超常发挥，得到不绝的掌声。

几个月来，筹委会的同仁们不分白天黑夜为晚会筹备奔忙，社会爱心人士和团员们踊跃捐款捐资为我们解除忧患，在无数人的努力下成功完成这台晚会。

借此机会也对中华教育文化中心，华助中心，北京人协会，艺术团全体团委艺委，艺术团全体演员及家属，舞台工作人员，所有关心帮助我们的社区组织和各界人士表示衷心的感谢🙏！

对朱海先生，张力先生及芝加哥东方艺术团话剧团“网红豆腐脑”剧组表示衷心的感谢！

(圣路易长江艺术团常务副团长、“金秋华夏夜”音乐歌舞晚会总策划 高义民)