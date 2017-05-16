圣路易 Carrollton 银行二十二周年庆

四季大酒店近千嘉宾云集

【圣路易时报讯】五代薪传，1887在伊利诺州成立，1995年开始服务大圣路易地区的Carrollton (卡罗顿)银行今年满22周年。 5月11日(周四)下午六时至八时半，Carrollton 银行在圣路易城区四季大酒店(Four Season Hotel)六楼观景亭全楼举行盛大庆祝酒会，提供丰盛牛排、海鲜、义大利美食等自助点心和鸡尾酒会迎宾，圣路易各界嘉宾近千人与会，盛况空前，气氛热烈，共同庆祝卡罗顿银行在圣路易地区发展之亮丽成绩。

卡罗顿银行执行长Tom Hough在会中简短致词，感谢所有客户多年来的支持，卡罗顿银行将再接再厉，以客户为上，服务为上，再创佳绩。

卡罗顿银行自七百万资产成长到现今的十亿资产，全心为顾客服务，以顾客的权益为上，将银行定位为社区邻里朋友，拥有本地区最好的银行服务专业人员是卡罗顿银行迈向成功的保证。

卡罗顿银行华裔商业贷款副总裁张雅惠(Tina Hsieh)女士2012年进入该行服务，本着对亚裔、华裔社区文化背景之了解和融入，成功的为卡罗顿银行建立起与亚裔、华裔社区间的信任和沟通桥梁，卡罗顿银行自银行执行长、总裁至各业务承办人都对亚裔、华裔社区有着一份尊重和信任。

11日的周年庆会场，三十余位亚裔华裔人士应邀出席，并与银行副总裁张雅惠、执行长Tom Hough合影。