圣路易2018中华日完美收官 几大创新节目大放异彩

圣路易一年一度的中华日从1996年至今已是成功举办20多年了，作为密苏里州甚至是美中西部历时最长规模最大的中华文化庆典活动之一，中华日的成功离不开组委会及所有参与的社区组织对传承及传播中华文化始终如一的热诚，年复一年地探索新方式新途径来更好的展示中华文化的精髓。今年中华日传统项目继续精彩，几大创新节目也都首演成功，CCES (圣路易斯中华文教服务协会)的社交媒体团队再次为读者来一一回顾一下几大创新项目的演出情况！

圣路易斯现代中文学校历年都是有两支舞龙队，今年领队Ruth Miller 新组建了一支宝宝龙队，家长和小朋友都纷纷踊跃报名参加，队员中最小的Emma Ju 居兰小朋友才6岁，和队里的其他哥哥姐姐们一样坚持排练。虽说是组队不久，却把小小金龙舞得是像模像样。宝宝龙队在中华日的开幕式，大游行，以及与龙共舞（dance with the dragon）等项目的演出都特别受游客，尤其是小观众的欢迎。在现场表演完以后，就有不少家长询问学习舞龙的报名方式，参与的家长们都非常高兴小朋友们能参与这么有意义的社区文化活动，舞龙既是特别有中华文化特色的表演方式，又能教会小朋友们团队合作的重要性，也能帮我们圣路易社区培养下一代的舞龙选手，真是一举三得呀！



展示中华民俗与四季的互动，室内剧成功尝试多种表演形式的糅合

“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪”，今年室内剧全新亮相的是一个新的尝试：在室内舞台上，结合视频展示，现场演绎，教学讲解，师生互动等多种元素，以春夏秋冬四季转换为背景展示中华传统民俗文化。这次室内剧的整个筹备过程，从视频的制作，音乐的选择，节目的搭配，现场的磨合等都是经过了一个漫长的过程，领队梁谢筱渝老师带着团队慢工出细活，每个细节都反复推敲，最后出台的节目包括了腰鼓，书画，太极，扇子，红绸，器乐，传统歌舞等多重的演出元素，应该说是一次比较成功的尝试。现场观众尤其在扇舞的互动环节中情绪高涨，谢老师为现场观众展示了扇子在舞蹈中情绪表达的运用，瞬间就拉近了艺术与观众的距离，接下来不少现场观众被请上台现场和老师学习扇子舞，他们热忱的参与精神，和艺术家们展示中华民俗文化的诚挚之心，都赢得了观众的满堂喝彩！

由圣路易斯-南京友好城市协会及其志愿者负责的花轿迎亲项目今年也重磅出台，在南京园外青竹林边，新郎新娘及轿夫乐手等志愿者们为来来往往的游客展示了这个极具中华传统风采的花轿迎亲节目，游客们对华丽的服饰和新奇的花轿都非常感兴趣，纷纷上前询问和合影留念。新郎新娘和花轿也出现在了大游行的表演行列里面，这次组委会的新尝试为圣路易社区又新添了展示中华文化的新装备，在中华日当中的表演也非常成功！



最炫民族风-室外剧重出江湖，惊艳全场观众

已消声了多年的室外剧，今年由长江艺术团领衔组织，重新搬上了中华日的舞台。由张欣，Louisa Chen,付薇薇组成项目核心团队，付薇薇担任总导演的统筹团队以精益求精，团结互助的精神，走访了社区内众多学校，艺术团体，目的就是征集最优秀最能展示中华民族风的节目。经过四个多月的努力，统筹团队和所有参与的团队一同打造出一台主题为最炫民族风的文化盛宴。融合了传统的舞狮舞龙，雄壮的中国武术，浓郁中国风情的舞蹈，炫耀激情的演唱，和精美的服装展示。现场演出取得了震撼的效果，得到了观众的广泛好评。

茶艺表演是历年中华日的一个经典项目之一，内含深厚中华文化底蕴的茶艺表演，展示的是一种行为艺术，代表的是一种生活态度。每年都是‘酒香不怕巷子深’，虽在花园角落里的展示厅内，却总是有很多游客慕名而来，为的就是体验这么有中华传统特色的茶道展示。负责人张丹缨老师介绍，今年的茶艺表演新添了几种传统乐器，包括圣路易斯华人社区内的艺术家表演的二胡和葫芦丝音乐，也在现场展示了书法艺术家刘隼老师和臧威老师的书法作品，再配上精心挑选的茶点，让现场观众有视觉，味觉，听觉上的多重震撼，为这个经典项目再添亮点。

一年一度的中华日，时长虽只是短短的一个周末，成功的背后却是近700名志愿者付出的上万小时的无私服务和默默奉献，一个社区的持续发展，最不可缺的是所有社区大众的热情参与，CCES作为中华日的承办单位，特别需要感谢所有志愿者艺术家们对2018年中华日做出的努力，也为文章提到的和很多没有提到的精彩节目点赞！

供稿：CCES社交媒体大使团队