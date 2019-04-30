圣路易2019中华日圆满结束 盛况空前 高潮迭起

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

圣路易一年一度的中华日从1996年至今已是成功举办第23年了，作为密苏里州甚至是美中西部历时最长规模最大的中华文化庆典活动之一，今年的中华日在四月27和28日在密苏里州植物园举行。今年的中华日节目形式多而精，社区参与热情高涨，志愿者人数再创新高，其传统项目及创新尝试完美结合的形式，再次让圣村的观众们大饱眼福耳福甚至口福。

作为中华日承办单位，CCES (圣路易斯中华文教服务协会)的媒体组团队再次为读者来一一回顾一下几大项目的演出情况吧！

今年的中华日周末，有些许春寒料峭的滋味，年年吸睛的舞龙队，穿上了领队Ruth Miller设计的红T恤，却是分外抢眼地传递着一份火热。简体的黑色“龙”字更是象极了长龙在空中划出的优美身姿，在春色中传递着中华颜色与文字的美。与红恤之热不相上下的是舞龙队队员们多年坚持的中华日情怀。我们成人组中的曾池，专门从西岸的Google飞回到圣市来，他与弟弟曾丹可是十几年的老队员了！少年龙队的领队，Elisabeth Miller，秋季即将踏入大学校园，也已是舞龙的第六个年头了，她说未来只要有空，依旧会从大学赶回来帮忙。

而我们的宝宝龙队更是把尽力写成了一丝不苟的可爱。宝宝龙队的Arthur Yin年仅5岁，舞龙是他自己的选择，多次的集训一次不拉，要努力争取完美。表演的时候，不小心一个趔趄，丢了一只鞋，他忍着委屈的眼泪，一声不吭地跟紧了队伍，直到完成。好样的，宝宝们！后继有人的龙队，将一年又一年的责任与情怀传递下去，点燃中华日游客们的热情！

2019CCD终于落下了帷幕，室内剧在梁谢筱瑜总导演的带领下再次圆满地完成了任务，100多位演职人员用最饱满的热情向观众献上了一台主题清晰，生动活泼的演出，让观众在欣赏中国舞蹈和音乐的同时，又对中国悠久的历史文化和民风民情有了一些了解。整场节目高潮迭起，最大的亮点是观众和谢老师学跳西藏舞，有一场竟然上来了二十多位观众，大家学的饶有兴致，有模有样，台下观众也忍俊不禁，不断以掌声给予鼓励。

近两个多月的紧张筹备和排练中，整个团队互助友爱又各司其职，大家为能在异国他乡介绍我们自己的文化而努力着。在演出结束的那一刻，观众热烈的掌声和洋溢的笑脸，让所有人欣慰和骄傲。在这里代表室内剧团队感谢所有演员和幕后工作人员的付出，让我们来年再会！

今年中华日的周末正逢世界太极日，来自各地的数十个太极团体同聚植物园，庆祝世界太极日。Carol 是一位五十多岁的白人女性，在YMCA 学习太极拳，今年她㐧一次参加中华日的世界太极日活动，她说当她与在场的廿个团体、两百多人一起打太极拳，有一种说不出的振撼力，感觉有一种強大的气场与无比的和谐宁静。

这次参加表演太极拳的年齢最小的是八岁，最大的是八十几岁。学拳数年的邹梅琼表示，太极拳非常精深博大，虽说现在网络上或是光碟上都可以看到许多大师们的打拳视频，但是能现场观看到几位资深太极大师的表演真是非常震撼，令人有种完全不同的感觉；现场表演的有台湾太极武术学院院长李佩㦤大师，及来自中国长春的徐囯军大师，观众可以清楚地看到许多细膩的动作及运气的过程，真是嘆为观止，这次中华日的太极表演可以提升圣城对于太极拳的认识。

开车四个多小时从肯德基来参加中华日的Richard Workman是位精神科医师，他对来自台湾大学医学院的孙维仁教授的演讲「为什么太极拳对人体有益处」赞不绝口，让他从西方医学及人体工学的角度，深刻了解其中奧秘。

西方之舞典雅灵动，东方之舞含蓄柔美，不同的文化土壤往往孕育出形态各异的艺术之花。两者碰撞、交融、激荡，动静结合，就能呈现出让人耳目一新的艺术效果。总导演付微微和统筹Louisa, 以「friendship forever」为主题的室外剧在Cohen Amphitheater 剧场拉开了响亮的序幕。阵容庞大的演出团体包括来自圣路易斯现代中文学校，圣路易斯中文学校，微微舞蹈工作室和来自Dance Experience Performing Arts Dance Company十四位特邀演员。

整场节目下来，观众们体验到了风格各异的艺术形式，欣赏到了东方之舞的含蓄柔美和西方之舞的典雅灵动，为游客展示了当代中国舞的多姿色彩，也为来自圣路易各个舞蹈文化团体创造了合作交流和互动的机会。这样中西合璧的展示方式，就是以艺术交流的方式给不同社区，不同文化之间搭建了友谊的桥梁；室外剧的90多位志愿者们期待下一次中华日的重逢，也期望我们在异国他乡的艺术花朵们继续绽放下去。

和往年一样，烹饪秀依然是中华日很多游客喜欢的项目之一。今年一共有三场烹饪秀，每场都吸引了不少观众。中华美食享誉全球，今年的中华日上，烹饪秀团队讲解演示了传统的中国菜，并邀请现场观众品尝美食，并对烹饪文化技巧展开了讨论。参加的游客对我们烹饪秀给予了积极满意的评价，期待以后的中华日上会有更多更好的中国美食和中国饮食文化方面的内容。

除烹饪秀以外，中华日的茶艺文化展示也非常受喜爱茶文化的游客欢迎，义工团队们表示，以后要更加多多的探索这样的以饮食文化为载体来表达文化特色的节目。

今年的广场舞选用了极具民族特色和感染力的“张灯结彩“，编舞上也采用节奏欢快的舞蹈动作。再配上中国特色的青花瓷演出服，让大家感觉耳目一新，普遍反应很上档次，深得游园观众的好评。两天来虽然天气偏凉，但每次表演开始后就吸引了很多观众前来观看，而且一些游客积极响应我们的号召，和我们一起共舞。許多遊園的老外見到我們，都特地過來說你們表演的真棒，。让我们感到我们达到了傳播中華文化的目的。

一年一度的中华日，时长虽只是短短的一个周末，成功的背后却是900多名志愿者付出的上万小时的无私服务和默默奉献。 CCES作为中华日的承办单位，要特别感谢组委会及所有参与的社区组织对传承及传播中华文化始终如一的热诚，每个团队的负责人们都是为艺术为文化交流全力以赴，年复一年地探索新方式新途径来更好的展示中华文化的精髓。

纸短情长，篇幅有限而无法介绍到大部分的参与团队，最后要为文章很多没有提到的精彩节目点赞！

供稿：CCES媒体组