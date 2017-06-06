在圣村市里餐厅吃腻了？试试附近15家主题餐厅吧

Firefly Grill
1810 Avenue of Mid-America
Effingham, IL 62401
(217) 342-2002
主題：可持续利用自然资源建造的餐厅屋子。菜系偏农产，鸡鸭鱼肉样样俱全，早午晚餐都有供应。
Claverach Farm
201 Beckwoods Dr.
Eureka, MO 63025
主題:拥有100年历史的农场，包含有花园 ，葡萄园和果园。此餐厅是需要预定的。
Overlook Farm
901 MO-79
Clarksville, MO 63336
(573) 242-3838
主題：farm座拥327亩，其中有5个花园温室，26个拱形温室.全部都会向观光客开发。在一些特殊举办的活动，你能品尝到特殊的新鲜料理。你可以在官方网站上查询。如果你想在这里过一个农场周末，可以选择附近酒店。
Stone Soup Cottage
5809 Highway N.
Cottleville, MO 63304
主題：温馨浪漫的欧州菜系，主打意大利菜，法国菜。葡萄酒是点餐是不可或缺的。餐厅只在周四到周六营业。需要预定，高逼格，高享受。
Montelle Winery
201 Montelle Dr.
Augusta, MO 63332
(888) 595-9463
主題：酿酒厂餐厅，哪家餐厅都比不上这家让人感到放松。预订Montelle Winery酒店的日落晚是其特色之一。在这里，您将有美食体验，美丽的景色，当然还有获奖的葡萄酒。
The Loading Dock Restaurant & Bar
401 Front St.
Grafton, IL 62037
(618) 786-3494
主題：位于密西西比河和伊利诺斯河流域交汇处的装货码头的休闲餐厅。伞桌和海滨景观，完全就是假期氛围。
Scratch Brewing Company
264 Thompson Rd.
Ava, IL 62907
(618) 426-1415
主題：特色是季节性的啤酒。菜单食材都取自於这个地方，非常新鲜。
Chaumette Vineyards & Winery
24345 State Rte WW
Ste. Genevieve, MO 63670
(573) 747-1000
主題：得奖着名葡萄庄园，需要预约的餐厅。菜系偏坎昆。
Sycamore
800 E. Broadway
Columbia, MO 65201
(573) 874-8090
主題：哥伦比亚 ，mo 代表性餐厅。
Stone Hill Winery
1110 Stone Hill Hwy.
Hermann, MO 65041
(573) 486-2221
主題：作为密苏里州最古老的酿酒厂，石山酒庄是对所有野生动物园爱好者的必访之地。除了美丽的风景和优秀的葡萄酒，石山酒庄也是复古餐厅。该菜单很大程度上受到德国影响，餐厅本身位于一座修复的马车屋和马谷仓内。
Audobon’s
9 N. Main St.
Ste. Genevieve, MO 63670
(573) 883-2479
主题：奥杜邦酒吧和烧烤餐厅是以着名的鸟类学家和艺术家约翰·詹姆斯·奥杜邦（John James Audubon）命名，餐厅在轻松的气氛中供应当地美食。
Cleveland-Heath
106 N Main St
Edwardsville, IL 62025
(618) 307-4830
主題：爱德华兹维尔市中心的时尚景点。由现代美式菜肴组成，新鲜的食材和对食材烹饪细节的关注，菜单是美味的，快来预定午餐，晚餐和周末早午餐吧。
Hermann Wurst Haus
234 E. 1st St.
Hermann, MO 65041
(573) 486-2266
主題：德國風格
Dreamland Palace
3043 IL-156
Waterloo, IL 62298
(618) 939-9922
主題：傳統德國美食
Balducci Vineyards
6601 S. Missouri 94
Augusta, MO 63332
(636) 482-8466
主題：好喝的红酒加上完美的菜肴除了这些 你去餐厅还需要什麽？Balducci Vineyards酒庄由酒庄，品酒室和餐厅组成，除了优质葡萄酒外，还提供美味的乡村意大利菜肴。一定要尝试薄皮或深层比萨饼。