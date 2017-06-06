在圣村市里餐厅吃腻了？试试附近15家主题餐厅吧



Firefly Grill

1810 Avenue of Mid-America

Effingham, IL 62401

(217) 342-2002

主題：可持续利用自然资源建造的餐厅屋子。菜系偏农产，鸡鸭鱼肉样样俱全，早午晚餐都有供应。

Claverach Farm

201 Beckwoods Dr.

Eureka, MO 63025

主題:拥有100年历史的农场，包含有花园 ，葡萄园和果园。此餐厅是需要预定的。

Overlook Farm

901 MO-79

Clarksville, MO 63336

(573) 242-3838

主題：farm座拥327亩，其中有5个花园温室，26个拱形温室.全部都会向观光客开发。在一些特殊举办的活动，你能品尝到特殊的新鲜料理。你可以在官方网站上查询。如果你想在这里过一个农场周末，可以选择附近酒店。

Stone Soup Cottage

5809 Highway N.

Cottleville, MO 63304

主題：温馨浪漫的欧州菜系，主打意大利菜，法国菜。葡萄酒是点餐是不可或缺的。餐厅只在周四到周六营业。需要预定，高逼格，高享受。



Montelle Winery

201 Montelle Dr.

Augusta, MO 63332

(888) 595-9463

主題：酿酒厂餐厅，哪家餐厅都比不上这家让人感到放松。预订Montelle Winery酒店的日落晚是其特色之一。在这里，您将有美食体验，美丽的景色，当然还有获奖的葡萄酒。

The Loading Dock Restaurant & Bar

401 Front St.

Grafton, IL 62037

(618) 786-3494

主題：位于密西西比河和伊利诺斯河流域交汇处的装货码头的休闲餐厅。伞桌和海滨景观，完全就是假期氛围。

Scratch Brewing Company

264 Thompson Rd.

Ava, IL 62907

(618) 426-1415

主題：特色是季节性的啤酒。菜单食材都取自於这个地方，非常新鲜。

Chaumette Vineyards & Winery

24345 State Rte WW

Ste. Genevieve, MO 63670

(573) 747-1000

主題：得奖着名葡萄庄园，需要预约的餐厅。菜系偏坎昆。

Sycamore

800 E. Broadway

Columbia, MO 65201

(573) 874-8090

主題：哥伦比亚 ，mo 代表性餐厅。

Stone Hill Winery

1110 Stone Hill Hwy.

Hermann, MO 65041

(573) 486-2221

主題：作为密苏里州最古老的酿酒厂，石山酒庄是对所有野生动物园爱好者的必访之地。除了美丽的风景和优秀的葡萄酒，石山酒庄也是复古餐厅。该菜单很大程度上受到德国影响，餐厅本身位于一座修复的马车屋和马谷仓内。

Audobon’s

9 N. Main St.

Ste. Genevieve, MO 63670

(573) 883-2479

主题：奥杜邦酒吧和烧烤餐厅是以着名的鸟类学家和艺术家约翰·詹姆斯·奥杜邦（John James Audubon）命名，餐厅在轻松的气氛中供应当地美食。

Cleveland-Heath

106 N Main St

Edwardsville, IL 62025

(618) 307-4830

主題：爱德华兹维尔市中心的时尚景点。由现代美式菜肴组成，新鲜的食材和对食材烹饪细节的关注，菜单是美味的，快来预定午餐，晚餐和周末早午餐吧。

Hermann Wurst Haus

234 E. 1st St.

Hermann, MO 65041

(573) 486-2266

主題：德國風格

Dreamland Palace

3043 IL-156

Waterloo, IL 62298

(618) 939-9922

主題：傳統德國美食

Balducci Vineyards

6601 S. Missouri 94

Augusta, MO 63332

(636) 482-8466

主題：好喝的红酒加上完美的菜肴除了这些 你去餐厅还需要什麽？Balducci Vineyards酒庄由酒庄，品酒室和餐厅组成，除了优质葡萄酒外，还提供美味的乡村意大利菜肴。一定要尝试薄皮或深层比萨饼。