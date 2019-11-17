在这样的国家，永远存在希望

【左明雪 (北京师范大学生物学退休教授, 圣路易斯社区大学左映雪教授哥哥)】

今年秋天在Arizona的休假旅行，成为我久久难以忘却的一段记忆。

旅行开始的第4天，我们准备去一处景点。由于景点对游客数量有严格的限制，走前在网上没有购到参观的门票，因此只能到了景区后起大早去抽签购票，碰碰最后的运气。

开上车后一路疾驰，当快到景点时，突然听到后面一辆车鸣笛。刚开始我们还没反应过来是呼叫我们，后来发现这辆车一直跟在我们的后面才意识到有事情发生。我们回头一看原来后车盖不知什么时候打开了，顿时大吃一惊，脑中一片空白，须知我们所有的重要物品和证件几乎都放在后车厢中的旅行袋中。

从我们后面跟着停下的一辆车上下来一位先生，一手提着我们的一个旅行包，一手拎着两个装杂物的塑料袋向我们跑过来说，你们的后车盖不知何时开了，这是你们掉下的东西，还有些东西我来不及捡，你们要赶快顺原路回去，看是否能找到其他丢失的东西。

当时我们简直无法表达自已的感激之情，但由于事情紧急，我们甚至都没来得及问对方的姓名及联系地址，立即掉头顺原路往回赶。但由于完全不知车后车盖是何时打开的，无法准确知道失物落下的地方，根本不可能找到丢失的东西。而且，当时正是上班时间，即使有人在路上拾到了，也不大可能在路边等待失主。

丢失的二个旅行袋中，有二台相机，几个镜头。所有的贮存卡、银行信用卡、驾照、身份证及现金，均已丢失。值得庆幸的是，送回来的包中有一台相机失而复得，但其它的东西都不在这个包里。

东西损失虽然惨重，但驾照等证件的丢失，是最迫切需要解决的：没有了驾照就无法乘机回家。当时正好路过一个警所，我们报告了这个意外。尽管还不到早上7点，警员对我们发生的损失极为同情，立即笔录了一份说明，并告诉我们，这份笔录可以作为我们住宿、开车及相关的证明，但不能做为乘飞机的证件。警员建议我们去当地的机动车管理中心去申请一个临时驾照。

然而事情远非我们想像的那样简单。驾照中心的工作人员告诉我们说，他们无法给我们办跨州的临时驾照，我们必须在原发驾照地申请临时驾照。看来只有一条路了：只能与我们所在居住地联系，是否能尽快申请到一个临时驾照了。

在驱车回旅馆的路中，有热心人建议我们去当地的公共广播电台发一条失物丢失信息，也许恰好有知道我们丢失物品的人听到这个广播，会提供一些线索。公共广播电台的工作人员非常同情我们的遭遇，表示将在最短时间播出这条失物信息。

当我们拖着疲惫的身躯回到旅馆时，时间已过中午，我们基本已放弃了任何能找回丢失物品的希望。正在我们一愁莫展之时，一个从旅馆前台的电话打了进来。电话询问我们是否丢失了旅行包，说有一位女士拾到了想与我们联系。这个消息猛地把我们从绝望中一下子拉了回来，我们简直无法相信这件失而复得的事真能发生。

以后的故事尽管没有了曲折，但却充满了人间极尽的善良、同情和无私。

拾到我们包的那位女士起初无法找到我们的任何时通讯联系信息，最后从钱包中发现了里面的保险卡。她立即与我们的保险卡公司联系，保险公司通过不同的渠道居然最终查到了我们入住的洒店。女士亲自驱车将失物送到洒店。

当我们接过所有失而复得的物品时，感激的热泪夺眶而出，此时言语已无法表达我们的感激之情。

心情平复之余，我们立即给公共广播电台打了电话，告诉他们失物已得，希望对此位拾金不昧的女士在广播中表达我们的谢意。电台的工作人员告诉我们，失物的消息几个小时前已发出，但规定不能公开此女士的姓名和她的任何信息。

这就是美国。每天发生的许多事情，都很平常，但都会让你感受到这是一个充满阳光、每天都倍感幸福和快乐的世界。社会的文明和深入血液中的普世价值，在大多数美国人心中，已经超越一切金钱和私欲。